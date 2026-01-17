AnTuTu 2025 評選揭曉：Huawei Pura 80 Ultra 憑「可切換雙長焦」黑科技奪年度技術突破大獎!

在 2025 年的手機市場中，華為再次以強大的研發實力震撼業界。根據 AnTuTu 最新公布的 2025 年度產品評選結果，Huawei Pura 80 Ultra 憑藉其前所未見的鏡頭技術，正式榮獲「年度技術突破獎」。

AnTuTu 在評選報告中特別強調，HUAWEI Pura 80 Ultra 是全球首款搭載「可切換雙長焦鏡頭技術」的智能手機。這項技術徹底改變了傳統手機需要透過多枚獨立長焦鏡頭來達成不同焦段的做法，成功在單一模組內實現了機械結構的位移與光路調整。透過精密的電動結構，該裝置能夠在 3.7 倍與 9.4 倍兩組原生光學變焦焦段之間無縫切換，不僅大幅提升了成像質素，更解決了多鏡頭切換時可能出現的色差與白平衡偏移問題。

儘管 2025 年手機業界迎來了國產 3nm 處理器與高效液冷散熱技術的普及，但安兔兔認為最令市場驚喜的，莫過於 Pura 80 Ultra 在光學物理構造上的大膽嘗試。這種可移動式的雙長焦相機設計，讓手機能夠在極其有限的機身空間內，模擬出單反鏡頭般的變焦體驗。雖然部分競爭對手曾指出這種機械結構過於複雜且量產難度極高，但華為最終以完成度極高的成品證明了其技術領先地位，為全球手機製造商提供了全新的影像演進思路。

目前華為已將目光投向下一代 Pura 系列的研發。隨著 Pura 80 Ultra 在移動影像領域立下新標杆，市場預期未來的機型將會融入更深層的人工智能影像運算，以及更頂尖的機身工藝。對於追求極致攝影體驗的用戶而言，這款榮獲 AnTuTu 年度大獎的 Pura 80 Ultra，無疑是 2025 年最值得入手的科技傑作，其展現出的技術生命力更預示著行動影像技術已進入全新的機械光學時代。