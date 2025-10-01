APC X Marc Jacobs聯名10.2登場！限量學園風服飾$890起搶購，美得讓人無法抗拒

APC X Marc Jacobs 聯名10.2登場！限量學園風服飾$890起搶購，美得讓人無法抗拒

近期有太多話題聯名推出了，前日才見到UNIQLO x NEEDLES，這次看到APC X Marc Jacobs很難得地合作，推出巴黎x紐約學園風的服飾，而且在$890起的價位就能入手設計師聯名，確是有吸引！在10月2日登場的限量聯名，來看這次有什麼單品要成為囊中物。

Marc Jacobs與A.P.C.，兩個品牌在1980年代都有著獨特文化視野，重新詮釋大學風格，是來自巴黎和紐約的珍貴檔案。這段始於1990年代的深厚友誼，展現了品牌兩位創辦人，Marc Jacobs與Jean Touitou之間的自然聯繫，反映出他們各自創造的獨特創意世界。

這次系列當中，Marc Jacobs和A.P.C.的校徽出現在主要單品上，標誌性的刺繡和壓印貫穿整個系列，包括羊毛與牛皮混合製作的校隊外套及雙品牌運動衫。橙色也是系列的重點顏色，貫穿整體，出現在標誌、帆布外套的領口以及羊毛polo衫的條紋上，靈感來自Marc Jacobs 1980年代巴黎的“Carte Orange”交通卡和Jean Touitou的索邦大學學生證，這些元素在一件T恤上得以呈現。

APC X Marc Jacobs聯名裡，男士和女士的單品都涵蓋，裡面有牛仔褲、迷你裙、略顯寬鬆的條紋襯衫等，都是很日常可以穿到的休閒時尚單品。鎖定開賣日期在10月2日，在kapok門市和ka-pok.com上架，價格由HK$890至HK$4,190。

