APEC財長會議明年10月香港舉行 11月深圳召開峰會 澳門將舉行旅遊部長會議｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】中國將主辦2026年亞太經濟合作組織（APEC），中國外交部周五（12 日）宣布，明年11月18日至19日將在深圳舉行APEC領導人非正式會議，澳門將於明年6月主辦旅遊部長會議；APEC 財政部長會議則定於10月在香港舉行。

作為東道國，中國將負責籌備和主持2026年亞太經合組織領導人非正式會議，及一系列部長級會議和其他活動。中國國家主席習近平上月宣布，第33屆 APEC 將於明年在深圳舉行。外交部周五則表示，深圳將於 2026 年 11 月 18 日至 19 日承辦此會議。

香港上一次舉辦世界級部長級會議是2005年，當時為世界貿易組織部長會議。今次APEC 財政部長會議將由中國財政部主辦，特區政府負責組織籌備工作，並由財經事務及庫務局局長主持專責工作組。

行政長官李家超表示，特區政府將全力以赴，會全面和周詳籌備，感謝中央政府對香港的信任和支持，特區政府會發揮香港作為國際金融中心的經驗和優勢，確保在香港舉辦的財政部長會議成功。香港財政司司長陳茂波表示，衷心感謝國家選擇在香港舉辦財長會議，充分彰顯香港「超級聯繫人」的角色。

亞太經合組織論壇旨在透過匯集包括香港、中國大陸、韓國、日本、澳洲和美國在內的21個成員經濟體來促進自由貿易。

亞太經合組織（APEC）非正式高官會已於 11 月 11至12日在廣東深圳舉辦，是中國作為2026年APEC東道主主辦的首場活動。中方發布2026 APEC「中國年」會標，並提出將「建設亞太共同體，促進共同繁榮」作為主題，將「開放、創新、合作」作為三大優先領域。