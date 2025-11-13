APEC 峰會︱南韓警員被迫睡紙皮食冷飯 警察廳認安排不足 南韓總理下令調查︱Yahoo

最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
【Yahoo新聞報道】南韓多名警員日前揭露在上月於慶州舉行的 APEC 峰會期間，被安排在紙皮上休息、食用冷飯，休息區更被指潮濕發霉、缺乏私隱，待遇「比露宿者更差」。全國警察工會其後在首爾展示相關照片，顯示警員在狹窄走廊、戲院地面及臨時床位度過通宵輪班。南韓警察廳承認安排不足，並指當地住宿容量有限影響部署；南韓總理金民錫亦已下令展開調查。
膳食「還不如便利店飯盒」
綜合外媒報道，峰會於 10 月 31 日至 11 月 1 日舉行，工會指每日約有 19,000 名警員被調往當地維持秩序，當中包括保安任務，接待來自 21 個成員經濟體的領袖，例如中國國家主席習近平及美國總統特朗普。工會表示，雖然當局近一年前開始籌備，但不少警員沒有獲得基本住宿安排，膳食亦遠未達標。
工會營運支援部主管 An Yu-shin 表示，部分休息區的浴室以玻璃間隔，欠缺私隱；亦有地方潮濕發霉或過於擠迫。工會展示的照片可見，警員僅能在紙皮或臨時床位上休息，有人更要在戲院地面或屏幕前休息度過通宵輪班。工會又稱，部分膳食「還不如便利店飯盒」，甚至有人完全沒有食物。
南韓警察廳承認安排不足
工會同時批評當局的薪酬安排不公平，指警員長時間離家執勤，但交通及等候時間不被計算在工時計算內。An Yu-shin 表示，即使從清晨工作至深夜，可獲計薪的時間只有一小部分，強調問題關乎基本尊重。
南韓警察廳當日以書面聲明承認安排不足，並解釋慶州普門觀光區的住宿容量有限，因此雖然已盡力租用可用設施，但仍無法讓所有警員在室內休息。聲明又指，原定作為主要用膳地點的慶州體育館於活動前數天被重新分配作峰會用途，令膳食安排受影響。警察廳表示對部分警員面對不便感到遺憾，並承諾檢討以免事件重現。
由於當地住宿不足，不僅警員，連出席峰會的代表也需要入住周邊城市酒店，甚至有人要在郵輪上留宿。慶州被稱為「沒有圍牆的歷史博物館」，是古代韓國王國的首都，新發展受嚴格規管。
南韓總理金民錫發聲明指，對警員面對的情況表示遺憾，並感謝所有在艱苦環境下履行職責的人員。
