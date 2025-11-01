舊電單車注入香港靈魂 一群大叔製造鐵騎浪漫
APEC｜李家超與習近平討論地緣政治問題 稱獲鼓勵繼續做好工作
行政長官李家超在南韓出席APEC會議期間，向國家主席習近平匯報香港最新社會和經濟發展情況，亦扼要討論現時面對的地緣政治問題。
李家超表示習近平是一位親切的領導，很關心及重視香港，亦支持特區政府繼續做好自己的工作。被問到有否談及本港即將舉行的立法會選舉，李家超表示由於時間所限，談論的事有限，但香港會辦好自己的事。他指不同經濟體領導人的講話都涉及宏觀的國際合作事宜，他從中充分感受到習近平的魅力和風範。
期待與各成員經濟體合作
李家超早上在會議發言時指出，亞太區正面對數字化、綠色轉型，人口結構變化等，必須把握這些變革所帶來的機遇，為未來做好準備。李家超期待與各成員經濟體合作，推動亞太區高質量經濟發展。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/apec-李家超與習近平討論地緣政治問題-稱獲鼓勵繼續做好工作/614142?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
