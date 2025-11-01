APEC｜李家超與習近平討論地緣政治問題 稱獲鼓勵繼續做好工作

李家超與習近平討論地緣政治問題，稱獲鼓勵繼續做好工作

行政長官李家超在南韓出席APEC會議期間，向國家主席習近平匯報香港最新社會和經濟發展情況，亦扼要討論現時面對的地緣政治問題。

李家超表示習近平是一位親切的領導，很關心及重視香港，亦支持特區政府繼續做好自己的工作。被問到有否談及本港即將舉行的立法會選舉，李家超表示由於時間所限，談論的事有限，但香港會辦好自己的事。他指不同經濟體領導人的講話都涉及宏觀的國際合作事宜，他從中充分感受到習近平的魅力和風範。

期待與各成員經濟體合作

李家超早上在會議發言時指出，亞太區正面對數字化、綠色轉型，人口結構變化等，必須把握這些變革所帶來的機遇，為未來做好準備。李家超期待與各成員經濟體合作，推動亞太區高質量經濟發展。

