Apink尹普美嫁秘戀8年製作人男友「黑眼必勝」Rado 合作無間打造多首爆紅曲

韓國女團Apink 2011年出道至今，明年即將迎來出道15年里程碑。去年，認愛製作人團體「黑眼必勝」成員Rado的尹普美今日（18日）宣布將嫁人，明年5月拉埋天窗。普美亦上傳手寫信，向粉絲致歉外亦感激粉絲支持，並正式向粉絲宣布婚訊：「我決定與那位長時間守候在我身邊、一起分享日常點滴，無論在喜悅或動搖時都與我並肩同行的人，共度餘生」。

普美手寫信

普美上載手寫信先向粉絲道歉，令粉絲為自己而擔憂：「不知道該如何開頭，直到動筆時，心情依然非常謹慎小心。想到大家是透過新聞才得知消息，真的感到非常抱歉。一直以來用愛守護著我、為不足的我應援的你們，還有那些正滿心期待新專輯的粉絲們，想到你們可能會因此感到驚訝，甚至失落，我真的既抱歉又擔心。」普美亦感激Panda（Apink粉絲名）：「在這 15 年裡，無論是喜悅還是悲傷，PANDA們始終如一地陪伴在我身邊。我從未將你們為我創造的每一個舞台瞬間視為理所當然，因為正是有你們，才成就了現在的我。真的非常感謝。」

之後，普美亦正式宣布婚訊，並承諾會為Panda帶來更好的自己：「從10 代、20代走到現在33歲，我決定與那位長時間守候在我身邊、一起分享日常點滴，無論在喜悅或動搖時都與我並肩同行的人，共度餘生。」

Apink尹普美

普美未婚夫Rado所屬製作人團體「黑眼必勝」曾為Apink打造多首爆紅曲，包括《Only One》、《I'm So Sick》、《Eung Eung（%%）》及《Dilemma》等等，亦曾打造TWICE《Like OOH-AHH》、《Cheer Up》及《Likey》等，ITZY《CAKE》、SISTAR《Touch My Body》、《I Like That》及STAYC《ASAP》、《BEAUTIFUL MONSTER》、《Teddy Bear》等，每首都傳唱度都非常高，為韓國知名音樂製作人之一。