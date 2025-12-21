32歲Apink尹普美結婚，結束9年愛情長跑修成正果！低調守護關係，出道13年首度認愛：開心或低潮都在身邊

韓國女團 Apink 傳來喜訊！成員尹普美日前透過親筆信及經理人公司公開，將於 2026 年 5 月與音樂製作人 Rado（本名宋周英）舉行婚禮，成為隊內首位宣布結婚的成員。​

兩人早在 2016 年因 Apink 第三張專輯合作而認識，其後發展成戀人，直至 2024 年 4 月才正式向大眾認愛，如今愛情長跑接近 9 年終於修成正果。

尹普美在寫給粉絲「PANDA」的信中表示，未婚夫是一直陪伴自己、無論開心或低潮都在身邊的人，亦坦言知道粉絲或會感到突然或複雜，但希望大家可以為她的新人生階段送上祝福。

經理人公司 IST Entertainment 亦特別強調，即使婚後，尹普美仍會以 Apink 成員、演員及綜藝藝人身份繼續活動，承諾會以更成熟穩重的面貌回到大家面前。尹普美近年因為韓劇《淚之女王》裡面‌飾演金智媛的秘書一角而再度引起關注，她所屬的Apink女團又會在明年1月5日迎來15周年，並發行第11張迷你專輯《RE: LOVE》。

