專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
Apink 尹普美5月大婚！揭祕「5公斤閃電瘦身」方法：減脂紫菜卷、告別外送與零食，這份清單請原地鎖死！
韓國團體Apink成員尹普美驚喜宣布將在 2026 年 5 月與音樂製作人 Rado 攜手步入婚姻殿堂，全世界的粉絲在送上祝福之餘，更驚嘆於她那始終如一、甚至更勝以往的完美體態。普美過去就曾以驚人的自律力在短時間內健康甩掉 5 公斤。她用親身經歷告訴我們：最好的保養是規律，最強的燃脂是作息，來看看普美曾分享的瘦身祕訣都有哪些？
尹普美減肥方法：拒絕外送與堅持不吃零食
想要達成普美式的減肥成效，第一步必須從生活形態的徹底重塑開始。普美強調減肥期間絕對要「拒絕日夜顛倒」，並嚴格禁止點外送、吃零食與長時間沉溺於手機。她主張回歸規律作息，每天早上七點準時起床，並堅持至少一週不碰任何零食，以避免加工食品造成的消化不良、膚況變差與腸胃負擔。
尹普美減肥方法：晚上十點睡覺＋每天喝2公升水量
最關鍵的祕訣在於「黃金睡眠排毒法」，普美認為晚上十點到凌晨兩點是身體排毒的最佳時機，準時在十點就寢不僅對體重管理大有幫助，更能讓皮膚透出自然光澤。此外，水分攝取也是重中之重，每天堅持喝足 2 公升的白開水，並搭配富含茶多酚的綠茶來促進代謝，由內而外建立高效的燃脂環境。
尹普美減肥方法：蒟蒻炒飯與減脂紫菜卷
在飲食調整上，普美展現了極高的創意與自律，她利用「蒟蒻」代替米飯製作炒飯，利用蒟蒻低熱量、高膳食纖維且極具飽足感的特性，解決減肥期間最怕的飢餓感。為了維持代謝力並避免肌肉流失，她的菜單中充滿了雞胸肉、鮪魚與雞蛋等高蛋白、低脂肪的優質食材。最受推崇的是她的「減脂紫菜卷」，底層改用蛋皮鋪底，內餡填滿清爽的紫蘇葉、甜椒、蟹肉、牛蒡、醃蘿蔔與黃瓜，色彩繽紛且層次豐富。她的早餐通常以烤麵包片配上起司與雞蛋開啟活力；晚餐則是暖胃的魚餅湯，以昆布、小魚乾、白蘿蔔熬製鮮甜高湯，放入串狀魚餅燉煮，不僅低負擔更能滿足味蕾。連工作後的點心也不馬虎，她會用新鮮無花果搭配無糖優格，撒上堅果、水果與少量蜂蜜做成優格碗，或是吃點炒栗子來滿足口腹之欲。
多元化動能：重訓、皮拉提斯到有氧的完美平衡
當食物消化後，普美便會開啟高效的運動模式，透過重量訓練與自重的深蹲、弓箭步、臀橋及平板撐，精準強化核心與腿部線條，打造緊實的視覺效果。為了提升體態的優雅感與柔軟度，她一週會安排 2 至 3 次的皮拉提斯或芭蕾訓練，讓肌肉走向更加纖長細緻。有氧運動方面，則以跳繩與開合跳這類高效率、易執行的項目為主，快速消耗熱量。普美也特別提醒，每次運動結束後絕對不能漏掉 10 分鐘的拉伸運動，透過深度放鬆肌肉來緩解疲勞並美化線條。這種結合了爆發力、耐力與伸展的美體法，正是她能以最美狀態迎接 2026 年婚禮的祕密武器。
