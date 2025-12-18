恭喜！Apink尹普美宣布結婚「快樂動搖都在一起」：我決定和他度過未來

lululemon年末大減價低至3折
韓國人氣女團Apink迎來首位結婚成員！成員尹普美今（18日）無預警透過親筆手寫信，親自向粉絲宣布結婚喜訊，對象是交往多年的知名音樂製作人Rado（本名宋周英）。兩人預計將於明年五月正式步入禮堂。
親筆信向粉絲致意 宣布與長年伴侶共度未來
尹普美在寫給粉絲俱樂部「Panda」的親筆信中，謹慎而真摯地傳達了這個消息。她開頭便表示，對於粉絲們可能要先透過新聞得知此事，感到相當抱歉，也擔心大家會感到驚訝或失落。
她寫道：「對我而言太過珍貴的Panda們，我想應該由我親自用我的真心來告訴大家，所以鼓起勇氣寫下這封信。」並表達了對粉絲長年支持的深深感謝。
在信中，尹普美正式宣布：「我決定和一位長時間陪伴在我身邊、與我分享日常生活點滴，無論快樂或動搖時都在一起的人，共同度過未來的人生。」字裡行間充滿對未婚夫的信任與對未來的期盼。
強調持續活動承諾 婚後不變Apink身份
尹普美也向粉絲保證，結婚並不會影響她的演藝事業。她承諾：「我會像至今為止一樣，不會失去在我位置上的責任感，更堅實地生活下去。未來也將繼續以Apink和尹普美的身份，用更好的活動來回報Panda們。」
所屬經紀公司Withus Entertainment隨後也發布正式聲明，確認這項喜訊，並表示兩人將在明年五月結為夫妻。公司強調，尹普美婚後仍將持續以Apink成員、演員及藝人的身份進行活動，並會以更成熟、負責任的樣貌與粉絲見面。
音樂結緣的低調愛侶 愛情長跑近九年
據了解，尹普美與Rado的緣分始於2016年的音樂合作。當時Rado所屬的知名製作團隊「黑眼必勝」參與了Apink專輯主打歌的製作，兩人因而相識，並於2017年4月開始交往。
這段戀情一直保持低調，直到2024年4月，尹普美才首度以手寫信公開認愛，這也是她出道13年來首次坦承戀情。從相識到步入婚姻，兩人已相伴近九年。Rado是知名音樂製作人，曾創作Twice〈TT〉、〈FANCY〉，請夏〈已經12點〉，以及旗下團體STAYC的多首熱門歌曲。
近期活躍影視與歌壇 團體將迎15周年回歸
尹普美近期因在熱門韓劇《淚之女王》中飾演金智媛的秘書一角，再次獲得廣大觀眾的關注與喜愛。此外，她所屬的Apink也正積極準備中，預計將於明年1月5日，迎接出道15周年之際，發行第11張迷你專輯《RE: LOVE》回歸歌壇。
