【APITA、UNY】單一消費滿$200即送$30優惠券（即日起至30/11）

由即日起至11月30日，顧客凡於APITA單一消費滿$200，即送$30收據優惠券1張，一於把握機會入手各款聖誕派對零食及節慶好禮！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2025/11/30

地點：APITA及UNY門市

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso