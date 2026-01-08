【APITA UNY】買滿$200即享95折（只限09/01）

APITA UNY CU APP新一年繼續為會員帶嚟獨家專屬優惠！會員每月9號凡於APITA或UNY單一消費滿$200，即享95折優惠！

會員價同會員日優惠更可於網店同步專享，於CU eShop網購滿$800，輸入「CUDAY」即享92折！

【UNY】買滿$200即享95折（只限09/01）

日期：只限2026/01/09

地點：APITA及UNY分店

