App Store、Google Play「AI 脫衣」App 泛濫！累計下載逾 7 億次，Apple、Google 已移除部分但仍未「清場」
Deepfake「AI 脫衣」App 是乜？非牟利監察組織點名 App Store、Google Play。
近期馬斯克旗下 xAI 嘅 Grok AI 聊天機械人，被指可按用家提示將女性相片改成比堅尼、內衣等「低衣著」影像，甚至涉及未成年人，引發大炎上令 Apple 同 Google 面臨下架壓力。
不過最新調查顯示，問題唔止 Grok 一家，一批更「直接」以脫衣為賣點嘅 Deepfake（深度偽造）App 其實早已喺兩大 App 商店長期存在。
TTP 點名：Android 有 55 款、iPhone 有 47 款
非牟利監察組織 Tech Transparency Project (TTP) 指出，Google Play Store 內有 55 款 App 可「數碼除衫」，令女性由正常衣著變成全裸、半裸或只剩比堅尼等。同一調查亦發現 Apple App Store 有 47 款同類 App，換言之 Android 同 iPhone 用家，都可以接觸到大量可製作「非自願性化影像」嘅工具。
TTP 指當中有 38 款同時喺兩個平台上架，而相關 App 截至 1 月 21 日仍可下載。
下載逾 7 億次、收入 1.17 億美元，平台亦有分成
按 App 分析公司 AppMagic 數據，這批被點名嘅 App 累計下載量超過 7.05 億次，並帶來約 1.17 億美元收入。
由於 Apple 同 Google 會從 App 內購及訂閱抽成（最高 30%），因此兩間公司被指「直接從呢類 App 獲利」，令平台審核同政策執行力度備受質疑。
Some of the apps were even approved for children, with Apple listing apps for kids as young as 4+ or 9+ and Google listing for ages 13+. Yet all of them appear to be in direct violation of company policy—even for adult users. pic.twitter.com/bShqEYMpIL
— Tech Transparency Project (@TTP_updates) January 27, 2026
明明違規仍上架：政策寫咗，但攔唔到？
TTP 指出，Google Play 政策列明禁止「性裸露」或「最少衣著」嘅描繪，亦明確禁止聲稱可以「替人除衫」或「透視衣物」嘅 App，就算標榜惡作劇都唔得。
App Store 亦有類似規定，指 App 不應產生「令人反感、令人不安、令人作嘔、品味極差或令人覺得詭異」嘅內容，包括「露骨色情」素材，過往 Apple 亦曾因媒體調查而移除個別生成非自願裸照嘅 App。
但 TTP 形容，兩大平台未能追上 Deepfake App 擴散速度，導致「政策存在，但成為擺設」嘅矛盾局面。
13＋、9＋ 都見到？仲可以免費試做
調查結果顯示部分 App 只要上載一張正常衣著相片，再輸入提示，就能生成「脫衣」影像或影片，過程幾乎冇任何阻擋。更令人關注係，某些 App 嘅年齡分級偏低，例如 DreamFace 喺 Google Play 標示 13＋、喺 App Store 甚至標示 9＋，與內容風險明顯不相稱。
TTP 強調佢哋測試時使用 AI 生成嘅假人相，並只用免費功能，但已足以證明濫用門檻極低。
We take action against illegal content on X, including Child Sexual Abuse Material (CSAM), by removing it, permanently suspending accounts, and working with local governments and law enforcement as necessary.
Anyone using or prompting Grok to make illegal content will suffer the… https://t.co/93kiIBTCYO
— Safety (@Safety) January 4, 2026
Apple、Google 最新回應：已移除部分，但仍未「清場」
事件曝光後，Apple 向 CNBC 表示已移除 28 款 TTP 提供名單內嘅 App，並警告其他開發者如唔修正違規內容將面臨下架，但 TTP 後續點算則指只見到 24 或 25 款真正被移除。
Google 方面就向 CNBC 表示正進行審查，已暫停部分 App。亦有報道指數小時後 Google Play 再移除 31 款，但未就總數作完整交代。
至於 X App 同獨立 Grok App，目前仍可喺兩大商店下載，但 X 聲稱會限制 Grok 嘅影像編輯用途。
用家如何自保？3 個實用建議
唔好亂試「換臉」、「AI 影片模板」、「試衫」類 App，就算宣稱娛樂用途，都可能被用作生成性化內容，亦可能涉及上載相片到第三方伺服器。
望清楚權限與私隱政策，特別係相片、相簿、相機、雲端上載、以及資料儲存地點。
一旦被盜用影像，保留證據（截圖、連結、時間）、即時向平台舉報並尋求法律協助，同時通知親友避免二次擴散。
