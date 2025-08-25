眼科醫院影像無紙化 解決病歷厚重、褪色等不便
APPGALLERY 新增「必備」專區!一鍵下載香港必用 WhatsApp、八達通、銀行APP
隨著 HUAWEI 手機在 EMUI 系統上的持續發展，用戶對於應用程式的下載與使用體驗越發重視。一直以來大部份用戶都會透過 APPGALLERY 或 GBOX 等平台下載所需應用，而如今 HUAWEI 官方APPGALLERY 迎來一項重要更新，新增了全新「必備」介面正式登場，為香港用戶帶來更多本地化必備應用程式。
這一新介面精選了多款港人日常生活中不可或缺的應用，包括通訊軟體 WhatsApp、GMAIL、CHROME、八達通，以及多家常用銀行 APP 等。這不僅大大提升了 HUAWEI 手機用戶的便利性，也進一步完善了 HUAWEI 生態系統的應用支援。
此次更新顯示 HUAWEI 持續聆聽用戶需求，並積極與開發者合作，擴充 APPGALLERY 的應用範圍。對於香港用戶來說，無需再為常用應用程式的取得而煩惱，現在只需透過官方平台，即可安全、快捷地下載這些必備軟體。
