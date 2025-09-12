Appier 以 AdCreative.ai 引領生成式 AI 創意革新 賦能香港品牌加速邁向 Agentic AI 行銷新時代

香港 - Media OutReach Newswire - 2025 年 9 月 12 日 - 因應企業對生成式 AI 與 AI Agent 加速導入的需求，AI 原生軟體公司 Appier（TSE：4180）今日於香港舉行 GenAI for Marketing 亞太巡迴發表，揭示其 AdCreative.ai 協助香港品牌推動 AI 行銷轉型的實績成果，以及其專為行銷人打造的 Agentic AI 解決方案。





Appier 執行長暨共同創辦人游直翰博士出席 Appier 於香港舉辦的 GenAI for Marketing 亞太巡迴發表會

AdCreative.ai 為生成式 AI 驅動的創意內容解決方案，能快速生成商業影片、圖片與互動式廣告素材，並能整合 Appier 全面升級的七款 AI Agent 包括 Coding Agent、Director Agent、Sales Agent、Campaign Agent、Service Agent、Audience Agent 與 Insight Agent，透過數據驅動，為品牌提供可執行的洞察和成效預測，協助品牌更聰明、更快速、更有效地實現規模化行銷與 ROI 導向的雙重目標。此次活動吸引超過百位來自品牌與廣告代理商的行銷人與廣告主參與，共同探索廣告行銷流程的智慧化轉型。



根據 McKinsey 最新全球 AI 調查，已有 78% 的企業在至少一項業務職能導入 AI，其中行銷是應用最廣的領域之一。BCG 2025 研究則指出，亞太地區已成為生成式 AI 採用的關鍵市場，看準其降低成本與提升營收的價值，2025 年正式邁入規模化應用階段，有超過 90% 企業計劃在未來兩年擴大部署。香港身處亞太創新樞紐，在高度數位化且競爭激烈的市場環境下，正是品牌加速導入 AI 驅動個人化行銷的最佳時機，以建立長期穩固的競爭優勢。



Appier 香港廣告雲業務負責人朱蘋蘋表示：「香港品牌為能即時回應加速劇變的消費市場，同時兼顧創意表現與國際拓展，亟需實現創意內容的快速規模化與個人化。然而，高轉換的創意素材往往需要大量時間成本。AdCreative.ai 不僅能高效生成商業影片、產品影片、UGC 影片、互動式可玩廣告等多元素材，還結合自動化合規審查與廣告上線前的成效預測，全方位優化廣告活動，成為推動品牌成長的廣告成效引擎。」



Appier 大中華區企業解決方案資深業務總監陳之逵表示：「AdCreative.ai 的創意生成力，結合 Appier 企業級 Agentic AI 解決方案的數據整合、預測分析與個人化互動能力，開啟了『數據驅動 × 創意生成』的 AI 行銷新篇章。我們將加速協助香港品牌掌握用戶興趣與行為，實現智慧分眾，並透過可解釋的洞察與即時數據啟用，打造千人千面的高效行銷流程，全面提升 ROI，並在動態市場中保持領先。」



香港品牌擁抱 AI 驅動創意成效的實績成果



Future Salad 成立於 2020 年，是香港的食品科技公司，專注研發未來健康食品，並積極拓展亞洲及歐美市場。新產品上市初期，Future Salad 常需大量影片測試受眾反應，但受限於人力與預算，傳統素材製作難以因應需求。為此，品牌導入 AdCreative.ai 製作影片廣告，不僅突破拍攝場地限制，生成的產品 logo 畫面亦精準到位，符合品牌識別規範。在成效上，AdCreative.ai 的表現顯著優於其他工具，包含影片廣告點擊率（CTR）提升 82%、每次點擊成本（CPC）降低 35%、轉換率（CVR）提升 71%，廣告投資報酬率（ROAS）更大幅提升 143%，成為 Future Salad AI 行銷轉型的重要助力。



The Korner 是香港本地鞋履品牌，創立於 2015 年，致力打造優雅與舒適兼備的女鞋，目前在香港已設有逾 20 間門市並持續擴張。為快速回應市場，本次與 Snoopy 的聯名宣傳採用了 AdCreative.ai 生成商業影片。過去行銷團隊的影音製作時程約需 3–4 週，同時須應付社群、廣告平台、EDM 與門市數位面板等多渠道規格需求，導致成本壓力沉重。透過 AdCreative.ai，影片製作僅需數小時即可完成，並可依據 AI 對受眾偏好的分析，自動調整素材，實現「個人化廣告規模化」，大幅減少設計與測試時間，同時提升 ROAS，最終影片觀看次數較同期其他影片提升逾 100%。



六福珠寶首間店舖於1991年在香港開業，至今已逾三十年歷史。作為香港聯交所主板上市公司六福集團 (0590) 旗下品牌，六福珠寶憑藉良好的品牌商譽、產品質量和秉持「六心服務」服務標準，深受廣大消費者的信賴及喜愛。本次導入 AdCreative.ai，不僅維持珠寶廣告所需的情境表現並引發消費者共鳴，更解決人工影片製作繁複、工具分散與成本高昂等挑戰，一改傳統電視廣告從構思到成品需時一個半月的模式，幫助六福珠寶能快速產出多樣素材，靈活切換場景並即時驗證想法，加速行銷進程，打造與 AI 協作的電商新模式。



面向 AI 行銷的新格局，Appier 作為領先業界的 AI 原生軟體公司，透過廣告雲（Ad Cloud）、個人化雲（Personalization Cloud）、數據雲（Data Cloud）全產品線，為香港企業提供貫穿整個行銷流程與客戶旅程的自主（Autonomous）、自適應（Adaptive）、智慧代理（Agentic）AI 行銷解決方案，從受眾洞察、全渠道行銷與銷售到創意內容生成，協助品牌實現更高效、更智慧的行銷決策，加速將 AI 轉化為 ROI。





