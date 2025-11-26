Appier 助力寶島眼鏡引領 AI 數位轉型新視野，勇奪 IDC 未來企業大獎「卓越客戶體驗獎」

寶島眼鏡以 AI 驅動顧客體驗升級，斬獲亞太區大獎

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月26日 - Appier（TSE: 4180）今宣布，協助台灣龍頭眼鏡品牌寶島眼鏡（Formosa Optical）透過 Appier 數據雲與個人化雲，推動 AI 與數據驅動的顧客體驗創新；寶島眼鏡也憑藉其 AI 轉型實績一舉榮獲 IDC 未來企業大獎亞太區及台灣區的「卓越客戶體驗獎（Special Award for Customer Experience）」。





寶島眼鏡透過 Appier 數據雲與個人化雲，推動 AI 與數據驅動的顧客體驗創新有成，榮獲 IDC 未來企業大獎亞太區及台灣區的「卓越客戶體驗獎」。



該獎項由國際研究機構 IDC 頒發，旨在表彰以創新策略及科技賦能實現顧客價值最大化的領導企業。本大獎至今邁入第九屆，共已吸引來自亞太區 13 個市場、超過 4,000 家企業與組織角逐，寶島眼鏡成功脫穎而出，斬獲亞太區大獎，樹立眼鏡零售業的 AI 數位轉型典範。



寶島眼鏡近年先後推出 App、AI 個人化推薦、CRM 優化、電商服務與 AR 試戴功能，成功累積超過 400 萬名會員。作為寶島眼鏡長達六年的 AI 數位轉型合作夥伴，Appier 持續協助其深化數位創新，2024 年進一步助其導入顧客數據平台（CDP），有效整合線上與線下資料，實現以顧客為中心的資料可視化，並透過 AI 驅動的顧客分群、行為預測，搭配個人化行銷平台，全面優化顧客互動與體驗。



此次轉型讓寶島眼鏡在延續專業驗光與門市設備等優勢的同時，能強化數位互動與服務體驗，打造橫跨全通路與多元接觸點的無縫 OMO 顧客旅程。寶島眼鏡表示，鑑於部分眼鏡商品涉及驗光程序或僅能於門市銷售，線上與線下渠道須同步發展、緊密整合，才能提供完整服務體驗，而 Appier 透過數據與 AI 技術，協助放大 OMO 效益，從配鏡體驗到視力保健，全面優化顧客照護歷程，並以即時互動與個人化體驗升級，深化年輕消費族群的品牌參與度。



IDC 亞太區研究副總監（Associate Research Director, IDC Asia/Pacific）Abhishek Kumar 指出：「寶島眼鏡之所以脫穎而出，在於其能大規模落實以顧客為核心的創新。其運用 AI 與數據整合線上與線下體驗，不僅推進個人化，更重新定義實體零售在數位經濟中的競爭方式。此一專案實績清楚體現在明確的數據策略指引下，企業得以在強化顧客信任與互動的同時，帶動業務成長。」



Appier 表示，寶島眼鏡導入 Appier 的顧客數據平台，全面整合跨渠道數據，打破資料孤島，讓行銷團隊能即時掌握顧客屬性、偏好與行為趨勢，並能自主啟動個人化行銷活動，將行銷活動的作業流程從 7 天縮短至 1 天，效率提升 7 倍。同時可搭配 Appier 個人化行銷平台，根據顧客數據洞察在 App、官網、Email、SMS 等渠道動態推播個人化商品與高潛力品項，使每次溝通更具預測性、關聯性與一致性，有效促進回購率與平均客單價成長，進一步提升顧客終身價值。例如，針對隱形眼鏡族群自動觸發再互動旅程，於線上提醒顧客於 7 天內回購，成功帶動線下轉換；同時運用 AI 推薦模型讓顧客快速找到熱銷、可能喜歡的商品，也有效推升其電商平台 EYESmart 的轉換率。



展望未來，寶島眼鏡將持續深化與 Appier 的合作，探索更多 AI 在顧客體驗創新上的應用可能。隨著 Appier 全線產品升級為 Agentic AI ──具備自主決策、自適應學習與協作執行能力的 AI Agents，能協助品牌更快速掌握可行動的顧客洞察、即時回應市場需求，也可望為寶島眼鏡未來的數位創新注入更多成長動能，打造智慧且高效的全通路體驗。



關於寶島眼鏡 Formosa Optical

寶島光學科技股份有限公司為台灣規模最大的連鎖眼鏡品牌，創立於 1976 年，並於 1996 年掛牌上市。寶島眼鏡深耕業界近 50 年，旗下擁有多個子品牌，至今全台門市超過 450 家，累積超過 400 萬會員，致力提供從配鏡、太陽眼鏡到隱形眼鏡的多元商品選擇，並搭配專業驗光與視力照護等全方位服務，打造消費者信賴的眼鏡品牌。

關於 Appier

Appier（TSE：4180）是一家 AI 原生的 SaaS 公司，透過最先進的廣告科技（AdTech）與行銷科技（MarTech）解決方案，協助企業制定更明確的商業決策。創立於 2012 年，Appier 秉持 Making AI Easy by Making Software Intelligent 的願景，致力透過旗下的廣告雲（Ad Cloud）、個人化雲（Personalization Cloud) 及數據雲（Data Cloud）解決方案，幫助企業將 AI 轉化為可衡量的投資報酬。Appier 目前在亞太、美國與 EMEA 地區設有 17 個據點，並於東京證券交易所 Prime 板上市。欲了解更多資訊請參閱

www.appier.com

。



