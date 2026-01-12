Apple、Google 官宣 AI 合作！下一代 Apple Intelligence 確定注入 Gemini AI，強化 Siri 多模態處理。

Apple 正式宣布與 Google 建立多年合作夥伴關係，未來 iPhone 的「Apple Foundation Models」及 Siri 升級將全面採用 Google Gemini 雲端模型。

Apple 與 Google 於 2026 年 1 月 12 日正式發表聯合聲明，確認雙方已達成一項為期多年的深度合作協議。根據內容，下一代的 Apple Foundation Models 將會建基於 Google 的 Gemini 模型與 Google Cloud 雲端技術之上。這意味著備受期待的 Apple Intelligence 功能，特別是將於 2026 年春季推出的全新 Siri，將具備 Google AI 級別的邏輯運算與生成能力。

Apple 的「審慎評估」：為何是 Gemini？

在官方聯合聲明中，Apple 明確表示：「經過仔細評估，我們認定 Google 的 AI 技術為 Apple Foundation Models 提供了最優秀且具備最強能力的基礎。」

聲明重申，Apple Intelligence 將繼續在裝置端以及 Apple 的「私有雲端計算」（Private Cloud Compute）架構上運行，確保在引入 Google 技術的同時，仍能維持 Apple 業界領先的隱私標準。

下一代 Siri 有多強？

Apple 早已「畫大餅」預告下一代 Siri 會增添的多項 AI 助理功能，然而一直還停留在開發階段，但有了更成熟和強大的 Google Gemini AI 之後，我們可以預期更快看到他們曾提出的多個美好功能，包括：

1. 全新「世界知識搜尋」(World Knowledge Answers)

這是 Siri 最重大的技術躍遷。過往 Siri 回答複雜問題時常會說「這是我在網上找到的資料」並丟出連結。以後在結合 Google Gemini 的強大檢索能力，Siri 能直接上網搜集文字、圖片、影片及地點資訊，並自動彙整成一份完整摘要。

例如你可以問：「幫我規劃兩日一夜的大澳行程，要避開人潮並推薦適合影相的 Cafe。」Siri 會直接列出路線圖，不再需要你逐個網頁點開。

2. 「螢幕感知」與「個人情境理解」

新版 Siri 將獲得「看見」你手機螢幕的能力，並結合你的個人數據。Siri 能從備忘錄、短訊，或是電郵中提取細節。

打比方說朋友傳來航班資訊，你只需對 Siri 說：「幫我查航班有沒有延誤？」或者看到一張朋友寄來的相片，直接問：「這是誰？」Siri 就能透過聯絡人與螢幕內容即時作答。

3. 跨應用程式的「多步驟規劃」

Siri 終於具備代表用戶「操作 App」的能力。

用戶可以提出像是「Send the email I drafted to April and Lilly」的要求，Siri 能明白你所指的電子郵件和它所在的 app。在各 app 之間執行指令，Siri 也能做到。你可以說「Make this photo pop」來要求 Siri 為你美化照片，接著，你可以要求 Siri 把它放在「備忘錄」app 的特定備忘錄中，過程完全不需用戶出手。

兩巨頭的「利益共同體」

對於 Google 而言，這項交易讓其 AI 戰略獲得了強力的「信任票」。儘管 Apple 目前已與 OpenAI 合作整合 ChatGPT，但 Apple 在聲明中強調，與 Google 的新協議並不會改變現有的合作關係，顯示 Apple 正在採取「多模型整合」策略，以確保 iPhone 在 AI 手機競賽中保持領先。

Joint statement from Google and Apple

Apple picks Google’s Gemini to run AI-powered Siri coming this year

