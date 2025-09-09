斷骨增高手術被推廣 NHS 警告或致永久傷害
Apple推出史上最薄iPhone Air 5.6mm挑機Galaxy S25 Edge
今次Apple發布會最期待的一定是iPhone Air，這部史上最薄的iPhone，雖然比傳聞中厚了1mm，但都只得5.6mm，比Samsung Galaxy S25 Edge的5.8mm更薄。卻配備最強的A19 Pro晶片、自家研發N1晶片及最新C1X數據機系統，更是首部只對應eSIM的iPhone。
突破性超薄設計
iPhone Air厚度僅5.6mm，重量165克，是迄今為止最薄的iPhone，並配備6.5吋Super Retina XDR顯示器，支援120Hz ProMotion刷新率，峰值亮度達3000nits。五級鈦金屬邊框堅固耐用，加上陶瓷晶體護面2及陶瓷晶體護面機背，提升耐用度。背部全新平台可容納相機、揚聲器和Apple晶片，同時提升了電池空間及續航力，而且纖薄設計竟然仍配備操作按鈕及相機控制。
全新Center Stage前置鏡頭
iPhone Air及全線iPhone 17都推出全新的18MP Center Stage前置鏡頭，採用首款方形前置相機感應器，無需旋轉即可進行橫向自拍，更有AI自動擴展視野，並可從縱向旋轉為橫向。支援 4K HDR超穩定視訊錄製，亦有雙攝功能同時使用前後相機錄製。不過後置就只有一個48MP像素融合相機系統，只有2倍長焦距放大。
配備自家最強晶片
iPhone Air除搭載Apple最強A19 Pro晶片，更有全新設計的無線網路晶片N1，支援Wi-Fi 7、藍牙6和Thread技術，提升個人熱點和AirDrop等功能的整體效能和可靠性。同時搭載Apple全新設計的C1X Modem，比C1最高可提升兩倍，甚至比 iPhone 16 Pro的數據機更快，同時整體功耗降低 30%，成為iPhone中最省電的數據機。
全天電池續航
iPhone Air號稱有27小時影片播放續航力，配合iOS 26中全新的自適應電源模式可節省電量。而且只支援eSIM，都是iPhone首次突破。Apple亦刻意為iPhone Air推出MagSafe充電器、兩款特別設計的手機保護殼，以及最新的斜背帶，絕對是今次Apple的重點主角，256GB售價$8599起比對手定價更平。
