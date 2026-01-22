Apple 也要做 AI Pin 胸針？最快 2027 年推出，AirTag 級細部機配雙鏡頭、收音引關注

Apple 據報正研發一款以 AI 驅動嘅穿戴式胸針裝置，並被外界視為繼 Humane AI Pin 之後，又一次針對「無屏幕 AI 穿戴」市場嘅探索。The Information 報導指，裝置目標做到近似 AirTag 大細，但會「稍厚」，外形為「薄、平、圓形」設計，外殼融入鋁及玻璃材質。產品仍處於非常早期研發階段，因此亦存在被取消可能。

傳聞硬件規格：雙鏡頭、三咪高峰、實體按鍵

報導提到該款 AI 胸針會內置一對鏡頭，涵蓋標準及廣角視野，用於拍攝相片與影片。配合三咪組合，它可以捕捉用家周遭環境。此外裝置還會內建單喇叭，機身側邊設有實體按鍵。據稱該產品支援無線充電，並將採用類似 Apple Watch 嘅磁吸感應充電介面。

2027 年面世？首發或達 2,000 萬部

報導透露裝置最快或於 2027 年推出，並有傳 Apple 計劃在推出初期生產約 2,000 萬部，反映公司對產品規模化有一定信心。不過，市場對「獨立 AI 裝置」嘅需求仍未被充分驗證。以 Humane AI Pin 為例，過往就曾因體驗問題而受到批評，令外界對同類產品嘅實用性保持審慎。如果 Apple 最終落實推出，如何向市場說明「隨身相機 + 收音」裝置嘅使用場景，以及私隱保護設計，預計會成為重要焦點。

與 Siri AI 發展呼應，硬體或成為新一代助手入口

同一段時間，Apple 亦正推進 Siri 相關 AI 計劃，包括與 Google 合作，另有報導指 Siri 將朝向聊天機械人方向發展。若 AI 胸針最終成事，市場普遍推測其定位可能係「隨身啟動 AI」嘅新入口，補足部分即時互動情境，但未必以取代智能電話為主要目標。

