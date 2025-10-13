Apple 以低於預期的成本改進 iPhone Fold 的鉸鏈設計

Apple 預計在明年發佈首款可摺疊智能手機。根據與 Apple 供應鏈關係密切的分析師 Ming-Chi Kuo 的報導，iPhone Fold 的鉸鏈成本現在被認為比預期低得多。

Kuo 表示，鉸鏈的價格預計將比市場預期低約 $70 至 $80 / 約 HK$ 546 至 HK$ 624。Apple 需要的鉸鏈中，有 65% 將由富士康與新竹伸銳的合資企業生產，其餘 35% 由安費諾（Amphenol）提供。據悉，Luxshare-ICT 可能會在「2027 年後」加入 Apple 的鉸鏈供應鏈。

鉸鏈成本的降低將使 Apple 在每部售出的 iPhone Fold 上獲得更多利潤，因為降低產品價格並不是可行的選擇。Kuo 指出，鉸鏈價格的下降主要是由於富士康的組裝設計優化所驅動。

Luxshare-ICT 作為鉸鏈供應商的潛在加入，意味著成本還有進一步下降的空間，並且鉸鏈正在迅速成為「系統組裝商之間的新戰場」。

