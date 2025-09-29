男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
Apple 似已接近量產 M5 MacBook，新顯示器亦有望明年亮相
更新玩 iPhone 就輪到電腦了。
在完成了近些年幅度最大的 iPhone 更新之後，Apple 就該把精力轉向新一代電腦了。根據彭博名記 Mark Gurman 最新的電子報，Apple 目前「已接近大規模量產新款 MacBook Pro、MacBook Air 和 2 款新顯示器」，而且這些產品有望在 2025 年末至 2026 年 Q1 間推出。
今年早些時候，Gurman 就預言 Apple 會在下半年開始生產 M5 MacBook Pro，現在看來一切正在按計畫推進。如果一切順利的話，新 MBP 最快會在秋季登場（之前有流言稱 Apple 最初的目標是 2026 年初），Air 的新機估計就要等到明年春季了。除了新筆電外，傳聞的顯示器新品中可能會包含 Studio Display 的後繼機種。這條產品線登場於 2022 年 3 月，相隔 4 年的確是到了該更新的時候了。新一代 Studio Display 傳說會改用 mini-LED 面板，亮度和色彩較過去都將有全方位提升。
