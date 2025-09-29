Apple 似已接近量產 M5 MacBook，新顯示器亦有望明年亮相

在完成了近些年幅度最大的 iPhone 更新之後，Apple 就該把精力轉向新一代電腦了。根據彭博名記 Mark Gurman 最新的電子報，Apple 目前「已接近大規模量產新款 MacBook Pro、MacBook Air 和 2 款新顯示器」，而且這些產品有望在 2025 年末至 2026 年 Q1 間推出。

今年早些時候，Gurman 就預言 Apple 會在下半年開始生產 M5 MacBook Pro，現在看來一切正在按計畫推進。如果一切順利的話，新 MBP 最快會在秋季登場（之前有流言稱 Apple 最初的目標是 2026 年初），Air 的新機估計就要等到明年春季了。除了新筆電外，傳聞的顯示器新品中可能會包含 Studio Display 的後繼機種。這條產品線登場於 2022 年 3 月，相隔 4 年的確是到了該更新的時候了。新一代 Studio Display 傳說會改用 mini-LED 面板，亮度和色彩較過去都將有全方位提升。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

廣告 廣告

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk