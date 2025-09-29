焦點

男子火鍋放題打包食材被職員踢爆

Apple 似已接近量產 M5 MacBook，新顯示器亦有望明年亮相

更新玩 iPhone 就輪到電腦了。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
在完成了近些年幅度最大的 iPhone 更新之後，Apple 就該把精力轉向新一代電腦了。根據彭博名記 Mark Gurman 最新的電子報，Apple 目前「已接近大規模量產新款 MacBook Pro、MacBook Air 和 2 款新顯示器」，而且這些產品有望在 2025 年末至 2026 年 Q1 間推出。

今年早些時候，Gurman 就預言 Apple 會在下半年開始生產 M5 MacBook Pro，現在看來一切正在按計畫推進。如果一切順利的話，新 MBP 最快會在秋季登場（之前有流言稱 Apple 最初的目標是 2026 年初），Air 的新機估計就要等到明年春季了。除了新筆電外，傳聞的顯示器新品中可能會包含 Studio Display 的後繼機種。這條產品線登場於 2022 年 3 月，相隔 4 年的確是到了該更新的時候了。新一代 Studio Display 傳說會改用 mini-LED 面板，亮度和色彩較過去都將有全方位提升。

港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？

正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示

Yahoo財經 ・ 1 天前
【新聞點評】「中層西斜屋」或成最大贏家

超級颱風「樺加沙」上周襲港，在全城戒備下，尚幸其實際破壞力未及最壞估計，卻已令不少市民猶有餘悸。面對極端天氣趨勢，本港近年「打風」愈來愈多，亦可能為樓市帶來衝擊。舉例說，「西斜樓」以往受到嫌棄，但很多市民現在發現，向西的物業往往受颱風影響最小，或將令該類住宅變得吃香，尤其是中層單位。同時，發展商日後促銷樓盤時，除了豪華會所、特色設計及精美裝修，或許也要宣傳其物業的抗風能力。

信報財經新聞 ・ 9 小時前
楊證樺同前國家女排主將孫玥搞排球訓練學校 綠葉王熱愛做生意建立超強人脈網絡

TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，多年來佢對做生意有濃厚興趣，近年更投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止

鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
鮮娛糧｜陳凱琳突鬧情緒　開始懷疑自己令人擔心...

【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）經常笑面迎人，分享的都是開心事，是大眾的開心果，昨日（27日）她突然發長文，開始懷疑自己：「懷疑自己在網路上是否展現了足夠的真實…雖然我也想保留一些自我…懷疑自己是否展現了太多快樂…人們會忘記我偶爾也會感到

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
吳浩康被網民半夜留言唱歌滋擾 高EQ回應︰我諗唔使我出聲

TVB音樂綜藝《聲秀》早前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
《港樓》發展局：北都推6拆牆鬆綁措施

新一份《施政報告》提出要加快發展北部都會區（北都），包括成立「北都發展委員會」，發展局發表最新網誌指，會訂立「加快發展北都」專屬法例，未來幾個月先做好研究工作並於明年初進行公眾諮詢，爭取明年內完成立法工作。

AASTOCKS ・ 4 小時前
$1突發搶龍蝦！富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時77折！人均$499起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包

踏入秋天，又到大閘蟹當造季，各位蟹迷當然要好好把握機會，瘋狂食到夠！富臨皇宮最近推出兩小時無限任食大閘蟹及片皮鴨放題優惠，限時77折後人均低至$499即可盡情想食幾多就幾多！而富臨皇宮更加碼每人再送一份「珍味定食」，當中每人有一隻黑魚子、和味鮑魚、蜜汁叉燒、溏心蛋、話梅紅茄，大食控都一定夠飽！9月25日晚上9點大家只要去Klook預訂，獨家再送一份蟹粉三重奏撈及任食蟹粉湯小籠包，cp值極高！各位快趁優惠價約齊親朋戚友食餐勁喇！

Yahoo Food ・ 1 天前
上節目稱沒迷倒玄彬　孫藝真被粉絲曬照打臉

[NOWnews今日新聞]韓國女神孫藝真與玄彬結婚三年，婚後生活低調卻始終甜蜜。近日她上YouTube節目《妖精在炯》，被主持人鄭在炯問到：「玄彬是被妳的哪一點迷倒的呢」，突如其來的問題，讓她害羞回應...

今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
阿根廷披索連3天狂瀉！米萊「休克療法」快變「休克危機」 中美聯手緊急輸血

阿根廷近日陷入劇烈金融震盪，剛推行「休克療法」的總統米萊正面臨執政以來最嚴峻考驗。自 9 月 22 日起，披索匯率連 3 日斷崖式下跌，阿根廷央行被迫動用有限外匯存底，3 天狂拋 11 億美元回購披索救市，卻難阻市場恐慌。若匯率崩盤持續，阿根廷外匯存底恐迅速耗盡，國家恐將再度瀕臨破產邊緣。

鉅亨網 ・ 1 天前
內地廣電總局重手抵制「失德藝人」　禁用3類違法藝人

內地出重手抵制「失德藝人」！國家廣播電視總局（廣電總局）於9月25日召開新聞發布會，表示將修訂《電視劇管理辦法》

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
怡和傳裁員轉型 確保架構與作為投資公司策略一致

在怡和集團上周傳出小規模裁員後，據集團內部通訊文件稱，小部分員工因應業務重大轉型而受到影響，強調決定是為了未來業務發展。

AASTOCKS ・ 4 小時前
亞洲最受歡迎旅遊地出爐！馬來西亞奪冠、日韓泰跌出頭三位 香港僅排…？

過去幾年，當大家講到亞洲旅遊，腦海中浮現的總是日本、韓國，還有泰國。這些地方長年穩坐人氣榜單的前排。然而，美國知名財經網站《Insider Monkey》最近透過分析遊客流量、旅遊收入及相關旅遊報告，綜合評選出2024年度「亞洲最受歡迎旅遊地」，結果卻出乎意料，傳統旅遊大國日本、韓國、泰國這次都未能稱霸，冠軍寶由一個意想不到的國家奪得。這個結果不禁令人好奇，到底是什麼原因讓它成為亞洲遊客的新寵兒？

Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
全球基金紛紛回歸 中國市場擺脫「不可投資」標籤

【彭博】— 多年來對中國市場敬而遠之的全球基金經理正在回歸，除了被漲勢耀眼的股市表現所吸引，中國高科技行業的進步也令人心動。

Bloomberg ・ 4 小時前
【759阿信屋】沙田希爾頓中心分店新張全店7折（只限28/09）

759阿信屋沙田希爾頓中心分店今日（9月28日）上午9時開幕，為慶祝新店開張，今日進行一日限定全店7折！

YAHOO著數 ・ 1 天前
萬達集團創始人王健林被限制高消費已取消

內地傳媒上周日(28日)引述「企查查」報道指，萬達集團及其法定代表人王健林近日被限制高消費；直至今日(29日)，多間內媒報道稱，經查詢，中國執行資訊公開網已經沒有萬達集團董事長王健林「限高」資訊。

AASTOCKS ・ 4 小時前
林峯廣州騷臨時取消　場館冒煙救援人員趕到現場

藝人林峯原定昨晚（27日）起一連兩日在廣州國際體育演藝中心舉行《GO WITH THE FLOW》演唱會，但今日（28日）一場卻因突發事故而臨時取消，他於傍晚時分交平台發出延期通知：「原定於9月28日在寶能廣州國際體育演藝中心舉辦的GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 - 廣州站因場館設備突發不可抗力原因，現不得不做出延期演出的艱難決定，具體的演出時間待公布。已購票的觀眾可根據如下方式處理：1.您可選擇保留門票，待新的演出日期確定後可持原票入場觀演，座位維持不變；2.退票及差旅賠償的具體方案將另行公布，請各位觀眾留意。最後，主辦方為此次延期給各位觀眾帶來的不便深表歉意，期待與各位在現場再相遇！廣州樂騰演藝文化有限公司2025年9月28日」

東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
操盤手札記│芯片之爭 中美奇招鬥奇招（割柑人）

半導體產業正在迎來由AI驅動嘅變革，係中美科技戰嘅核心戰場，芯戰實為AI軍備競賽！上周港股亦見科技股領軍，阿里巴巴更擔大旗，巴巴喺一連三日嘅雲棲大會亮出AI發展藍圖，恒生指數恍如巴巴指數，恒指上周唯一嗰支大陽燭，正係雲棲大會開幕嗰日出現

Yahoo財經專欄 ・ 5 小時前
元朗美食2025｜元朗15大美食小店推介！自家製越南家庭式肉肝醬/沙嗲牛肉麵關注組/最強糯米糍

元朗美食一向出名，中、西、日、韓及泰任君選擇！大量小店臥虎藏龍，不少人會專程入元朗掃足一日街，品嚐元朗美食！不過好食小店太多，不能盡錄，有見及此，Yahoo Food精選15大元朗美食小店，由小食到主菜，胃口絕對大滿足，做到空腹來捧著2個腹走！某些店舖需要大排長龍，預留時間提早取籌才有機會食到，想知快留意以下介紹啦！

Yahoo Food ・ 7 小時前
英國新任內政大臣馬曼婷將重申收緊申請永居規定

《路透》報道,英國新任內政大臣馬曼婷(Shabana Mahmood)在周一於工黨大會發言時,會重申政府將考慮收緊移民在申請永久定居的規則,要求申請者證明他們對社會的價值。

infocast ・ 5 小時前