Apple 公布 2025 年 iPhone 和 iPad 用戶最受歡迎的應用程式及遊戲下載排行榜

上週，Apple 公佈了 2025 年 App Store 獎項的各個產品類別獲獎者。現在，Apple 也透露了在 2025 年中，iPhone 和 iPad 用戶下載次數最多的應用程式和遊戲。首先來看看免費的 iPhone 應用程式，排名第一的是 ChatGPT，接著是 Threads、Google、TikTok 和 WhatsApp。

在付費的 iPhone 應用程式中，HotSchedules 排名第一，隨後是 Shadowrocket、Procreate Pocket、AnkiMobile Flashcards 和 Paprika Recipe Manager 3。在遊戲類別中，BlockBlast! 成為了 iPhone 用戶下載次數最多的免費遊戲。付費遊戲排行榜則由 Minecraft: Dream it, Build it! 領銜，而 NFL Retro Bowl '26 則在街機遊戲中名列第一。

談到 iPad，在 2025 年中，YouTube 成為下載次數最多的免費應用程式，而 Procreate 則是最受歡迎的付費應用程式。Roblox 是 2025 年下載次數最多的免費 iPad 遊戲，而 Minecraft: Dream it, Build it! 則在 iPad 付費遊戲排行榜中名列第一。街機遊戲方面，NFL Retro Bowl '26 再次成為排行榜的冠軍。

完整的 iPhone 和 iPad 用戶下載最多的應用程式和遊戲名單可以在以下連結查看。不過需要注意的是，這份名單是針對美國市場，可能會因地區而有所不同。

