男子火鍋放題打包食材被職員踢爆

Apple 分析師冷待小米 17 熱賣消息，反稱可能減價促銷？

Eric Chan
Eric Chan
小米 17 Pro、17 Pro Max
小米 17 Pro、17 Pro Max

小米 17 上週發佈之後造成不少話題，除了是設計和名字都對標 Apple iPhone 17 系列之外，小米董事長雷軍和公關部總經理王化都分別表示，小米 17 全系開賣 5 分鐘,刷新 2025 年國產手機全價位段新機系列，首銷全天銷售、銷額紀錄。

有好自然有壞，市場最新就有唱反調的聲音出來。著名產業分析師郭明錤最新發文表示，他掌握的數據顯示小米 17 系列總出貨量大減 20% 至 800 萬部，甚至有機會低於前代的 800 萬部。原因主要是標準版小米 17 的需求低於預期的 50%-55%，實際僅有 15%-20%；雷軍後來有補充指預售期中小米 17 Pro Max 佔系列銷量一半，似乎也部分印證了郭明錤的說法。

小米最大的對手果然是 Apple，因為郭明錤對 iPhone 17 在中國市場的表示優於期，因此標準版小米 17 受壓。另一邊廂，高階市場則因為華為可能會為純血鴻蒙手機補回刷機服務，讓用家可以回到 Android app 更高兼容度的版本，如果成真，這同樣會搶過小米高階機型的市場。

因此郭明錤預測小米將會在十一長假後再審視銷售狀況，並可能以減價方式來提振高階機型銷量。

不過亦有投資大行對於小米新品唱好，招銀國際認為，小米 17 系列新品的定價極具競爭力，重申「買入」評級和維持目標價 62.96 元。

小米 17 三機來襲：首發 Snapdragon 8 Elite Gen 5、Pro 再現背面螢幕

《大行》招銀國際：小米(01810.HK)新品定價具優勢 重申「買入」評級

