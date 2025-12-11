Apple 即將發佈搭載 A19 芯片的 iPad 12 及 M4 的 iPad Air

有關 Apple 在 2026 年的 iPad 系列的消息近日浮出水面。根據最新報導，Apple 可能會很快推出一款配備最新 A 系列芯片的入門級 iPad，以及一款搭載 M4 芯片的 iPad Air。根據 MacWorld 獲取的一份內部 Apple 代碼文件，該文件屬於 iOS 26 的預發佈版本，透露了即將推出的 2026 年 iPad 型號的詳細資訊。

根據該文件，代號為 J581 和 J582 的入門級 iPad 將搭載 A19 芯片，這也是最新 iPhone 17 系列所採用的芯片。如果這一消息屬實，將對入門級 iPad 來說是一個重大升級。目前第 11 代 iPad 配備的是較舊的 A16 芯片，來自 iPhone 14。此外，這款入門級 iPad 還將搭載 Apple 的新 N1 無線芯片，該芯片首次隨 iPhone 17 推出。其他功能預計將與目前的 iPad 11 保持一致。

內部代碼文件還提到了一款新的 iPad Air，將配備 M4 系統單芯片（SoC）及 Apple 的 N1 芯片組。即將推出的 iPad Air 的代號為 J707、J708、J737 和 J738。根據報導，與 2025 年的 iPad Air 相比，設計和顯示方面不會有其他重大改變。報導指出，搭載 A19 芯片的 iPad 12 和 M4 芯片的 iPad Air 將於明年初的某個時間發佈，雖然具體的時間表尚不清楚。

