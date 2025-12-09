宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Apple 原裝「取卡針」內地炒出天價？官方澄清：非鉑金材質 無貴金屬回收價值
一枚 SIM 卡針回收價竟逾人民幣 300 元！網絡謠言炒作要小心。
有多家內地報導指 Apple 原裝「取卡針」突然被誤傳是以昂貴的鉑金（Platinum）材質製作而炒出天價，成為網路熱話，最終惹得 Apple 官方出面澄清。
官方澄清：從未宣稱使用鉑金
針對這場離奇的「卡針炒作」風波，Apple 蘋果的官方工作人員已公開回應並作出澄清。他們明確表示，公司從未宣稱其取卡針使用了鉑金材質，亦不清楚相關的投機說法從何而來。
內媒引述從事貴金屬回收的業內人士，他們從未回收過所謂的「蘋果鉑金取卡針」，並指出該物品並不具備貴金屬的回收價值。有二手平台賣家甚至承認，他們雖知悉該卡針並非真鉑金，但由於「有人信、真有人買」，投機行為便持續出現。由此可見，這場回收熱潮純粹是市場炒作及資訊誤傳所致。
據悉，蘋果取卡針的實際材質並非鉑金，而是一種被稱為「液態金屬」的非晶態合金，是由多種金屬混合製成，主要包括鋯、鈦、銅、鎳及鋁等，成本遠遠低於鉑金，且並不具備貴金屬的專門回收價值。
Apple 貴價配件屢引熱議
事實上，這並非 Apple 配件首次因定價而引起市場關注。早在 2021 年，這款 iPhone 取卡針在 Apple 官網上架時，就曾因人民幣 60 元的定價而引發網民熱議，不少人質疑：「取卡針賣 人民幣 60 元，Apple 沒開玩笑？」
除了這根「天價卡針」外，Apple 蘋果官方網站還曾推出其他高價配件，包括售價人民幣 145 元的拋光布和人民幣 1,299 元的 iPhone Pocket 等產品，均曾成為網民討論的焦點。
更多內容：
苹果原装取卡针回收超300元官方回应：卡针从未宣称使用铂金材质
苹果原装取卡针铂金材质回收价超300元？官方售后：非铂金制成
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
容天佑迎娶富家女五星級酒店筵開23席 新娘晒巨型龍鳳鈪氣派十足
現年30歲嘅TVB小生容天佑，憑劇集《法言人》飾演見習師爺「Tony仔」而備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位 代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理
大埔宏福苑早前發生五級火，至今僅兩星期，受影響居民仍在重整生活之際，區內卻傳出有神秘買家四出尋盤，開出遠低於火災前市價的「撈底價」，惹來前線代理批評，指其做法「極不道德」，形容是「喺居民傷口上灑鹽」。28Hse.com ・ 3 小時前
女神KOL雪兒日本花火祭開燈打卡遭狠批「影衰香港人」 同霍哥同行曝光戀情？
大胃王網紅雪兒（Suet_e）經常拍片分享日常，早前佢分享到日本旅行，身穿浴衣現身熱海花火祭，更打卡拍下靚相。不過，有網民於Threads上載片段，指控雪兒當時於花火祭「全程開燈企起身拍片影相」，影響其他人觀賞花火祭，隨即引嚟網民直指雪兒「影衰香港人」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
陳浩民踎街邊食麵 臉現皺紋真實容貌曝光 曾承認跟太太有做醫美
56歲藝人陳浩民年輕時唇紅齒白，曾是TVB一線小生，其中以《西遊記(貳)》的孫悟空、《天龍八部》的段譽及《封神榜》的哪吒最為經典。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港人唔識老？內地網民熱議6大「港人不顯老」秘密：講廣東話原來會凍齡？！
近年來，中港兩地生活方式的差異常常成為網絡上的熱門話題。而最近，引起內地網民們熱烈討論的竟是香港人的「凍齡」大法。有不少內地網民發現，無論是街頭擦身而過的路人，還是螢幕上的香港藝人，似乎都擁有不顯老的容顏。讓無數網民紛紛加入討論行列，從以下6個角度嘗試解開香港人的「凍齡」之謎！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？Yahoo 地產 ・ 1 天前
被野放郊野公園牛牛突失蹤 附近村屋屋頂驚現疑似牛腳
【動物專訊】漁護署於11月19日將原本在西貢十四鄉居住的牛牛「羅蘭」、「六嬸」和「Mike」搬到西貢的郊野公園，有牛義工定期探望他們，但他們今日去探望牛牛時，卻發現Mike不見蹤影，更恐怖的是他們在一間村屋屋頂，竟發現兩隻切口齊整的疑似牛腳，令義工擔心Mike已經遇害。義工已經報警、漁護署及愛護動物協會，直言不應有任何非法屠宰牛隻的事件發生。 牛義工祁小姐表示，他們今日去探望該3隻牛牛時，發現3隻牛牛均不知所蹤，更驚見屋頂有兩隻疑似牛腳，後來義工找到羅蘭和六嬸，卻一直沒找到Mike，令他們擔心Mike已遇害。 義工已即時報漁護署、報警及愛護動物協會，祁小姐表示，從義工的經驗，那雙腳很明顯是牛腳，又指即使不是Mike遇害，都不能容許有人非法殺害及屠宰牛隻。 Mike、六嬸和羅蘭原本在十四鄉生活，後來被漁護署捕捉，並於11月19日送到郊野公園，義工們隨即向漁護署申請許可去探望牛牛們。 如有任何Mike或今次事件的線索，請與「原居牛在十四鄉」Facebook專頁（ https://www.facebook.com/profile.php?id=61578338054462 ）聯絡。 The香港動物報 ・ 20 小時前
劉亦菲現身F1賽場！黑裙墨鏡帥翻全場 生圖美到媒體狂讚：38歲狀態太瘋狂
12月7日，劉亦菲以阿布達比旅遊大使和LV全球代言人的雙重身分現身F1阿布達比大獎賽。她一身黑色無袖短裙搭配高馬尾，生圖中肌膚顯得粉白透亮，狀態備受討論。姊妹淘 ・ 1 小時前
王鶴棣帶隊返家鄉拍攝 意外揭黃曉明僅年輕王爸爸5歲
【on.cc東網專訊】內地男神王鶴棣日前偕黃曉明、黃子韜、劉耀文等回四川省樂山家鄉拍攝綜藝節目《宇宙閃爍請注意》，獲鄉親熱烈歡迎，坐在露天雙層巴士拍攝時，被頒贈寫上「滿載榮光歸故 樂山巨星四棣仔」的錦旗，相當威水。東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【優品360】聖誕大優惠低至5折 買滿$100送15優惠券（即日起至25/12）
優品360「聖誕大優惠」第二擊優惠，由即日起至12月25日，多款精選零食、美酒飲品、糧油雜貨等人氣產品優惠低至半價，買滿$100即送$15現金優惠券，登記成為CLUB 360˚FANS會員，更可專享限時「聖誕優惠券包」，免費領取4張優惠券！今期必買金莎朱古力30粒裝$198/2件、INNOCOCO 100%椰青水6支裝$32起、樂事薯片70克$22/3件、美國安格斯牛板腱片/澳洲極上和牛火鍋片230克$110/2件等，買來聖誕開party！YAHOO著數 ・ 2 小時前
錦綉花園 5 億天價維修水管煞停 物管稱欠社區共識終止集資 退款予 3000 業主｜Yahoo
錦綉花園物業管理公司昨（8日）發出通告，稱鑑於近日社會發生的不幸事件引起公眾對大型維修工程的關注，理解仍有不少業主對工程的安排存有不少問題及疑慮。物業管理公司稱，經審慎考慮後，認為目前並不具備推動大維修工程所需的社區共識與社會條件，「為維護社區和諧及避免引發不必要的爭議」，公司已與水務署溝通並得到署方理解後，決定終止大維修工程集資計劃，並將退回已收取的第一期管理費予已付款業主，涉及逾 3,000 人。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 1 天前
周柏豪被「內地醫院」改圖變名醫 竟然唔係詐騙
周柏豪近年主力內地發展，參加過唔少綜藝節目，喺內地有唔錯嘅知名度。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
網絡熱話｜Threads瘋傳元朗大寶冰室肉餅飯 變成Threads洗版留言
元朗大寶冰室的肉餅飯近期爆紅？近日在Threads上洗版的熱話一定是元朗大寶冰室的肉餅飯！事源是有位網友在7月時開始在不同的帖文下留言，其寫法半玩笑半宣傳，均提及元朗大寶冰室的肉餅飯，後來變成網絡熱話，引起其他網民對這間肉餅飯的好奇心！Yahoo Food ・ 4 小時前
宏福苑火災死亡人數增至160人 仍有6人失聯
大埔宏福苑五級火，警方表示，截至今日(2日)下午4時，死亡人數增至160人，仍有6人失聯。 警方昨起一連兩日分批安排失聯者及已憑相片初步辨認遺體的家屬做DNA口腔拭子採樣，以科學鑑定辨別遺體身分。警方指，目前已完成第二階段搜索工作，在其中一具屍體驗出兩人的DNA，分別是一名老婦及一名外傭。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 56 分鐘前
人走茶凉｜巴菲特交捧前 巴郡操盤手跳槽
根據《CNBC》周一 (8 日) 報導，巴郡 (Berkshire Hathaway)(BRK.B-US) 宣布重大人事變動，在執行長巴菲特即將於今年底卸任之際，該集團投資副手及 GEICO 執行長康姆斯 (Todd Combs) 將離開公司，轉任摩根大通 (JPM) 新成立的「安全與韌性投資計畫」負責人。此一變動也引發外界關注，未來波克夏龐大股票持有部位將由誰接手。鉅亨網 ・ 21 小時前
薄扶林男子上吊 同事揭發惜太遲
【on.cc東網專訊】薄扶林有人上吊。今日(8日)早上11時36分，一名男子報案，指其姓黃(38歲)男同事早前透露有輕生念頭，今早他返回位於大口環道31A號的工作地點時，赫見對方用一條約2米長的麻繩上吊。消防奉召到場，解下陷入昏迷的黃男，再將其送往瑪麗醫院治理，on.cc 東網 ・ 1 天前
Coffee林芊妤大仔對妹妹關懷備至 大爆囝囝口頭禪：妹妹是全世界上最可愛的東西
林芊妤（Coffee）與圈外男友翟志榮於2018年結婚，並育有一子翟德彥（伯伯），相隔7年後 Coffee再次懷孕，雖然第二胎一度疑有第13條染色體異常（巴陶氏症）狀況Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前