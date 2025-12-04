宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Apple 原 UI 設計主管、Liquid Glass 締造者 Alan Dye 投奔 Meta
他還帶走了 visionOS 的設計核心 Billy Sorrentino。
近年在 AI 領域大肆招兵買馬的 Meta 現在把挖角觸角延伸到了其他領域，他們成功招募到了 Apple 的 UI 設計主管、Liquid Glass 締造者 Alan Dye 執掌自己全新的設計工作室。據彭博報導，該團隊將負責 Meta 硬體、軟體與 AI 產品的設計。Sorrentino 未來會在 CTO Andrew Bosworth 之下工作，他領導的團隊將由一同從 Apple 出走的 visionOS 設計核心 Billy Sorrentino、Meta UI 設計主管 Joshua To、工業設計師 Pete Bristol，以及負責元宇宙設計與藝術的 Jason Rubin 等人組成。
「這個新工作室將結合設計、時尚與科技，定義我們的下一代產品與體驗。」Meta CEO Mark Zuckerberg 在貼文中這麼寫道，「我們的理念是將智能視作一種全新的設計材料，想像當它變得豐富、強大且以人為本時，能開啟何種可能性。」
根據 Meta 最近的產品路線來看，Dye 加盟後短時間內的工作重點可能是完善 Quest、Meta Ray-Ban Display 等產品的介面。至於長期目標，則可能涉及新型態的 AI 硬體。而在 Apple 這邊，已經確定會由 Stephen Lemay 接任 Dye 的職位。Lemay 是從 1999 年起便在 Apple 參與介面設計的資深老將，單論資歷其實更勝 Dye 一籌。
