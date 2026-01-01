宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
Apple 可能延遲標準 iPhone 18 發佈至 2027 年，Pro 型號或將成為重點
Apple 一直以來受到愛好者和業界分析師的批評，原因是其嚴格的年度 iPhone 發佈周期。批評者認為，這個時間表縮短了現有型號的產品壽命，特別是標準 iPhone 型號在年與年之間的變化有限。許多基本 iPhone 的升級僅提供小幅改進，而不是明顯的飛躍，讓消費者感到設備過時得太快。如今，Apple 看起來準備好解決這一問題。根據多個報導，公司計劃改變其標準 iPhone 的發佈方式。Apple 可能會將基本型號的生命周期延長至 18 個月，而不是每年更新。這一變化將從 iPhone 18 開始，Apple 據報導計劃將其推遲至 2027 年春季。
長達十多年的時間裡，Apple 每年九月推出完整的 iPhone 系列。這一傳統可能會在 2026 年結束。報導顯示，Apple 將把 iPhone 發佈分為兩個階段。高端型號仍將在秋季亮相，而標準和低價型號則會在幾個月後推出。在這種方式下，Apple 在 2026 年秋季不會推出新的基本 iPhone。iPhone 17 將會保持為最新的標準型號，直到 2027 年初。這個間隔標誌著 Apple 首次完全沒有新的基本 iPhone 世代。這一變化使 Apple 能夠更好地控制產品定位，每個型號在市場上獲得更多的關注時間。內部競爭也會下降，特別是在 Pro 和非 Pro 設備之間。
這一策略與 Apple 擴大的產品線相一致。到 2026 年底，該公司可能會同時銷售多達八款 iPhone 型號。這份清單將包括舊款設備、預算變體、高端型號，甚至還有可摺疊型號。Apple 仍計劃在 2026 年初推出一款 iPhone，預計將介紹 iPhone 17e，這是 iPhone 17 系列的最後一位成員。該設備將接替 iPhone 16e，針對對價格敏感的消費者。
報導指出，iPhone 17e 將包括 A19 晶片，設計將轉向 Dynamic Island，邊框將縮小。前置相機可能支持 Center Stage。雖然有一些妥協，該手機仍將依賴單個後置相機，顯示屏將缺乏 ProMotion 和常時顯示功能。相機控制仍將專屬於高端型號。據傳聞，iPhone 17e 的價格為 $599 / 約 HK$ 4,670，可能會吸引那些希望擁有現代功能但不想支付高端價格的舊款 iPhone 使用者。
Apple 的高端設備將成為 2026 年產品系列的核心。iPhone 18 Pro 和 Pro Max 預計將在 2026 年秋季推出，這些型號將在 iPhone 17 Pro 的基礎上進一步發展。傳聞中的升級包括更大容量的電池和基於 2nm 技術的新 A20 Pro 晶片。Apple 可能會進一步縮小 Dynamic Island，或將 Face ID 整合到顯示屏下。相機的變更可能包括可變光圈系統。此外，Apple 可能會首次推出其新的 C2 蜂窩調製解調器。
除了 Pro 型號外，Apple 還計劃推出其首款可摺疊 iPhone，該設備的價格可能超過 $2,000 / 約 HK$ 15,600。報導顯示，這款設備採用書本式摺疊設計，擁有兩個顯示屏且無明顯摺痕。由於空間限制，Apple 可能會依賴 Touch ID。供應鏈分析師表示，分階段的發佈提供了實際好處，Apple 能夠減輕生產壓力，更好地管理先進元件。這種方法還可能平滑各財政季度的收入。
如果報導屬實，Apple 的 iPhone 策略正進入一個新階段。標準型號之間更長的間隔可能最終給予基本 iPhone 更大的呼吸空間，這是批評者長期以來所要求的。這種分階段的時間表也暗示 Apple 正在實驗更明確地區分主流和高端 iPhone 型號。
