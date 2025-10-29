Apple 可能為 iPad mini、iPad Air 及 MacBook Air 進行 OLED 顯示屏升級

根據 Bloomberg 的報導，Apple 的 iPad Air 和 mini 系列可能會在不久的將來迎來重大的顯示屏升級。該公司同時也在致力於提升 MacBook Air 的顯示屏。報導指出，這家來自庫比蒂諾的科技巨頭正在測試搭載 OLED 顯示屏的新款 iPad Air、mini 和 MacBook Air 型號。根據報導，Apple 計劃在 2026 年推出配備 OLED 面板的 iPad mini。雖然對於 iPad mini 來說，OLED 顯示屏將是一項受歡迎的升級，但預計其價格將會上漲。報導建議，OLED 版本的價格可能會比現有型號高出最多 $100 / 約 HK$ 780。

此外，Apple 也在為 iPad mini 開發全新的機身設計，該設計將具備防水功能和升級的揚聲器系統。至於 iPad Air，預計在未來幾年內也會採用 OLED 技術，儘管下一代產品報導中仍將繼續使用 LCD 面板。對於 MacBook Air，Apple 據稱正在開發 OLED 版本，但這項升級不太可能很快推出，預計發佈時間可能會設定在 2028 年。

