Apple 史上最貴，最大電池手機，iPhone Fold 頂級配置或超2500美元
近期供應鏈爆料顯示，預計 Apple 首款摺疊屏手機 iPhone Fold 將在2026年秋季與 iPhone 18系列一同發佈，這將會是 Apple 有史以來最高級的 iPhone 裝置。
還有博主表示，iPhone Fold 機身內置 5500mAh 大電池，對比 iPhone 17 Pro Max 電池的 4823mAh 容量大不少，是 Apple 迄今為止電池容量最大的 iPhone。
為了減少裝置的厚度，Apple 首款摺疊屏電池將採用矽碳負極電池技術，通過在手機電池的負極材料上加入一些硅元素，從而提高電池的能量密度，再同等電池體積的情況下提升電池容量。
規格方面，iPhone Fold 內屏的尺寸約為 7.8吋，屏幕比例約為 4:3，採用 Samsung 獨家供應的 LTPO OLED 面板，支援 120Hz 動態刷新率。外屏約為 5.3吋，可以兼顧單手進行操作，但不支援 Face ID，支援側邊指紋識別。此外，首發搭載 A20 Pro 處理器，後置 4800萬雙鏡等。
售價方面，根據摩根大通的預測，iPhone Fold 基礎版售價約為1999美元，高配版售價可能突破2500美元，毫無疑問是 Apple 史上最貴 iPhone。
「灣仔298」舖位10萬開拍 16年前235萬買 起拍價插水96%｜各區「腦場」變「死場」 網民：AI時代仲「砌機」？
本港零售市道仍然反覆，傳統電腦商場風光不再。位於灣仔的「298電腦特區」商場，近年人流明顯減少，場內吉舖增加，有商戶形容商場逐步淪為「死場」。在此背景下，有持舖業主選擇減價求售，甚至「要錢唔要貨」以低開價推拍套現。
Apple 傳研究細摺「iPhone Flip」：方形揭蓋式摺疊 iPhone 或成第二款摺機，同 Samsung Galaxy Z Flip 7 正面交鋒？
Apple 首款摺疊 iPhone「iPhone Fold」傳以書本式設計、2026 年後期推出；同時 Bloomberg 記者 Mark Gurman 指 Apple 正考慮方形揭蓋式細摺「iPhone Flip」作後續機款，惟仍未必會上市。
中移動(00941.HK)、聯通(00762.HK)及中電信(00728.HK)公布，近日，國家財政部、國家稅務總局發佈了《關於增值稅徵稅具體範圍有關事項的公告》，規定自今年1月1日起，在國境內，利用固網、移動網、衛星、互聯網，提供手機流量服務、短信和彩信服務、互聯網寬帶接入服務的業務活動適用的稅目由增值電信服務調整為基礎電信服務，對應增值稅稅率由6%調整為9%。 中移動指，此次稅目適用範圍調整，將對集團收入及利潤產生影響。公司將堅守主責主業，努力做強做優做大通信服務、算力服務、智能服務，堅持網絡強基、推進全棧創新，深化精益管理和提質增效，加快建設世界一流科技服務企業。 聯通指，此次稅目適用範圍調整將對公司收入及利潤產生影響。聯通將堅持守正創新，堅持主責主業，聚焦「連接」、「算力」、「服務」、「安全」核心賽道，全力打造差異化優勢，進一步提升營運效率，推動公司高質量發展行穩致遠。 中電信表示，本次增值稅稅目適用範圍調整，將對公司收入和利潤產生影響。中電信將全面實施雲改數轉智惠戰略，加快科技型企業建設，全面推進AI+行動，持續打造「算力+平台+數據+模型+應用」的一體化智能雲服務，加快培育
Amazon優惠｜SSD 太貴買不到？64 折入手 SanDisk 512GB Extreme PRO Dual Drive，Type-C/A 雙接口極速傳輸
每次抄相、剪片、備份檔案都要等到懷疑人生？如果你是經常帶機外出工作的打工仔、剪片師、攝影愛好者，甚至是想幫自己的 Notebook 和手機「減磅」，SanDisk 512GB Extreme PRO Dual Drive 幫到你！
簡訊：奕斯偉計算有望成為中國首家在港上市的RISC-V芯片提供商
北京奕斯偉計算技術股份有限公司在2026年1月30日更新了招股說明書，繼續推進其香港IPO計劃。奕斯偉計算是中國RISC-V主控量產芯片產品數量最多的芯片提供商，上市後將成為RISC-V賽道中首家在港上市的公司。 公司芯片在智能終端和具身智能領域有廣泛應用。根據其更新的上市文件，去年首九個月錄得收入15.4億元（約合2.22億美元），較上年同期的12.6億元增長22.4%。 儘管仍在虧損，但其非國際財務報告准則（non-IFRS）調整後虧損從上年同期的10.5億元收窄至去年首九個月的8.54億元。 奕斯偉計算業務涵蓋「智能終端芯片」與「具身智能芯片」，智能終端芯片包括人機交互芯片及多媒體處理芯片，主要應用於家居、辦公及便攜場景，使智能終端能夠管理基於屏幕的輸入輸出並處理多媒體信號，2024年以5.7%的市場份額穩居中國市場首位。 其「具身智能」芯片包括互連芯片及計算芯片，主要應用於汽車、機器人及產業場景，使汽車、機器人及工業設備等智能體感知、處理、執行，對物理環境作出行動。 截至2025年9月，公司擁有130多個商業化的軟硬件協同設計產品，並為全球110多個客戶提供服務。它採用輕資產的
獲聯想字節撐腰 機器人股迦智科技謀求上市
全球排名第五的智能移動機器人企業迦智科技，準備在港交所上市，中金為上市保薦人 重點： 白芯蕊 隨著硬件與軟件不斷突破，機器人應用不再是科幻小說情節，尤其工業已大量應用，主攻智能移動機器人解決方案的浙江迦智科技股份有限公司，趁近期機器人熱潮，正式向港交所遞交上市申請文件。 公司由擁有控制科學與工程博士學位的熊蓉創辦，現任集團董事會主席，主要負責集團整體戰略規劃，亦是公司主要股東，連同旗下管理及控制持股平台，在上市前持有29.61%股權。 其他知名股東還包括聯想集團（0992.HK）持股的聯想基金、據報是字節跳動旗下的量子躍動及內地上市公司中控信息（688777.SH），分別在上市前持有迦智科技5.8%、4.9%及2.35%股權。 迦智科技核心業務為智能移動機器人，整體上智能機器人是指具備智能行為的機器人，通過人工智能、機器學習及先進控制技術等，展現類似人類認知及身體能力，其中智能移動機器人配備導航裝置，由機載控制系統進行控制，能按照環境感知及建模功能，在複雜環境中實現自主行為，執行貨物運輸、物料搬運、揀選及派送等任務。 智能機器人增長強勁 智能機器人行業價值鏈可分為三個主要部分，包括上游
中國電信(00728)公布，近日，中國財政部、國家稅務總局發布《關於增值稅徵稅具體範圍有關事項的公告》，規定自2026年1月1日起，在中國境內，利用固網、移動網、衛星、互聯網，提供手機流量服務、短信和彩信服務、互聯網寬帶接入服務的業務活動適用的稅目由增值電信服務調整為基礎電信服務，對應增值稅稅率由6%調整至9%。本次增值稅稅目適用範圍調整，將對公司收入和利潤產生影響。公司將全面實施雲改數轉智惠戰略，加快科技型企業建設，全面推進 AI+行動，持續打造「算力+平台+數據+模型+應用」的一體化智能雲服務，加快培育發展新動能，推動提質降本增效，持續推進企業高質量發展。 (ST)
內地由今年1月日起，電信服務增值稅稅目適用範圍調整，對應稅率由6%升至9%，內地三電訊股受壓，中國移動(00941)曾跌4.76%至76.6元，中國聯通(00762)曾挫11至7.07元，中國電電信曾挫9.1%至4.91元。中國財政部、國家稅務總局近日發布《關於增值稅徵稅具體範圍有關事項的公告》，規定自2026年1月1日起，在中國境內，利用固網、移動網、衛星、互聯網，提供手機流量服務、短信和彩信服務、互聯網寬帶接入服務的業務活動適用的稅目由增值電信服務調整為基礎電信服務，對應增值稅稅率由6%調整至9%。#中資電訊股 (SY)
招商證券：中國人形機器人2026年呈小步快跑 全鏈爆發趨勢
招商證券國際發報告指，預計中國人形機器人將於2026年AI大模型泛化能力提升、硬件技術成熟度提高、成本下行、場景應用加速，及第四季訂單再加速。機器人整機推薦優必選(09880)、越疆(02432)、極智嘉(02590)；跨界產業鏈協同公司推薦特斯拉(TSLA.US)、小鵬汽車(09868)；同時建議關注生態類公司如小米集團(01810)、美的集團(00300)；供應鏈則看好技術為收斂方向，港股看好敏實集團(00425)；由智能駕駛向機器人拓展方向看好禾賽(02525)、地平線機器人(09660)。該行表示，中國人形機器人行業呈小步快跑，全鏈爆發。尤其海外龍頭年底大規模量產的趨勢。另有催化劑如特斯拉V3發佈、宇樹科技上市，及今年港股將有大量機器人公司新上市。 (CW)
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
