Apple 和 Meta 在歐盟的監管問題接近尾聲，根據最新報導

根據最新報導，Apple 和 Meta 在歐盟的監管問題即將結束。據悉，這兩家公司正接近與歐洲委員會（EC）達成和解，這對它們而言是個好消息，因為這樣可以避免 EC 可能施加的額外重罰。

目前這一信息尚未正式確認，報導指出其來自「熟悉討論的官員」。這些未具名的歐洲官員告訴《金融時報》，對於 Meta 的「支付或同意」模式，現在出現了「越來越多的樂觀情緒」，該模式要求 Facebook 和 Instagram 的用戶要麼同意其廣泛的數據跟踪，要麼支付月費以取消此服務。Meta 已經因此受到 2 億歐元的罰款。

對於 Meta 來說，最敏感的問題是如何確保消費者能夠輕鬆找到並導航其在歐盟提供的各種選項。

另一方面，Apple 在 6 月已經公告了對其違規的 App Store 政策的變更。EC 現在正在與 Apple 討論有關其對開發者的合約條款的最新調查的其他潛在變更。

目前，EC 尚未對這兩家公司的問題作出最終決定，但「熟悉談判的人」顯然對案件能夠盡快解決持樂觀態度。如果這一情況成真，Apple 和 Meta 都將避免每天的罰款，這些罰款可能高達其全球平均日收入的 5%。

