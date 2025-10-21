Apple 在內地遭遇反壟斷訴訟，矛頭指向 App Store 抽成

據路透社報導，55 名 iPhone 和 iPad 使用者日前向中國市場監管總局提起訴訟，指控 Apple 濫用市場主導地位，透過 App Store 限制 app 發佈與支付方式，並收取高額抽成費用。代理律師王瓊飛表示，Apple 因歐美市場的監管壓力已經開放第三方應用商店和支付方案，但在中國仍維持封閉生態，這種差別做法構成了不公平待遇。

他進一步指出此舉會導致開發者將成本轉嫁給消費者，損害用家的選擇權與公平交易權。其主張參考歐盟《數碼市場法案》的經驗，以此增進市場競爭與消費活力。實際上，這已是王律師第二次代理消費者針對 Apple 維權，他曾於 2021 年參與內地首例消費者訴 Apple 壟斷案。該案一審被上海知識產權法院駁回，目前仍處於向最高人民法院上訴的過程中。

不過當時的裁決認定了 Apple 在中國市場具有支配地位，這為後續訴訟提供了基礎。王瓊飛透露此次會向監管機構提出行政申訴，因此案件推進的速度應該會比一般的民事訴訟更快。

