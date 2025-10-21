不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
Apple 在內地遭遇反壟斷訴訟，矛頭指向 App Store 抽成
這已經是律師王瓊飛第二次代理消費者針對 Apple 維權。
據路透社報導，55 名 iPhone 和 iPad 使用者日前向中國市場監管總局提起訴訟，指控 Apple 濫用市場主導地位，透過 App Store 限制 app 發佈與支付方式，並收取高額抽成費用。代理律師王瓊飛表示，Apple 因歐美市場的監管壓力已經開放第三方應用商店和支付方案，但在中國仍維持封閉生態，這種差別做法構成了不公平待遇。
他進一步指出此舉會導致開發者將成本轉嫁給消費者，損害用家的選擇權與公平交易權。其主張參考歐盟《數碼市場法案》的經驗，以此增進市場競爭與消費活力。實際上，這已是王律師第二次代理消費者針對 Apple 維權，他曾於 2021 年參與內地首例消費者訴 Apple 壟斷案。該案一審被上海知識產權法院駁回，目前仍處於向最高人民法院上訴的過程中。
不過當時的裁決認定了 Apple 在中國市場具有支配地位，這為後續訴訟提供了基礎。王瓊飛透露此次會向監管機構提出行政申訴，因此案件推進的速度應該會比一般的民事訴訟更快。
iPhone 17 Pro Max 橙變金，機身褪色：宇宙橙、深墨藍
文章來源：Qooah.com 消息源 GSMArena 在10月18日發博文稱，有收到一些使用 Apple iPhone 17 Pro和 iPhone 17 Pro Max 的用戶反饋，用戶的手機機身發生了褪色的情況，褪色問題現階段主要體現在星宇橙和深墨藍兩種顏色的機身上。 有用戶表示其星宇橙的 iPhone 17 Pro 變成了粉色，另一名用戶表示因為其是一個長跑運動員，經常將手機放在短褲口袋中，他的手機鏡頭凸起的地方現在看起來已經變得「鏽跡斑斑」，顏色幾乎都掉光了。綜合網上很多用戶的反饋詳述，能夠總結出一些共性，手機的顏色一般會先從鏡頭凸起的區域開始褪色，然後會逐漸蔓延到含鋁合金物料的機身，但手機背面玻璃面板的顏色不會發生變化。 關於褪色的情況，網絡上有一種猜測是與紫外線相關，因有用戶將手機短時間暴露在太陽底下，就發現了有明顯的褪色情況。目前對於手機存在褪色情況， Apple 並未進行回應，也無評測媒體、機構等進行詳盡的測試去復現問題。 HONOR X9d 5G 開箱評測：8300霸王級續航力!!! 兼有高性價比Qooah.com ・ 1 天前
胡‧說樓市｜今年蝕讓之最? 屯門緹岸身價慘削半!?
本港樓價指數連升三個月，息口回落加上租金創出新高，市場普遍瀰漫著樓市見底的樂觀情緒，買家信心亦見回升 。然而，為何新聞上巨額蝕讓的成交個案仍然不絕於耳？究竟是市場虛火一場，還是另有內情？Yahoo 地產 ・ 13 小時前
全球「晶片荒」捲土重來！這一次全球從搶AI晶片到搶購DRAM
全球晶片製造商競逐 AI 晶片熱潮的同時，正意外攪動傳統半導體市場格局。隨著輝達等企業對高頻寬記憶體 (HBM) 晶片需求激增，三星電子、SK 海力士等記憶體巨頭將產能向高階 AI 晶片傾斜，加上中國長鑫儲存等對手在低階市場的擠壓，智慧手機、PC 及伺服器所需的傳統記憶體晶片供應迅速趨緊，引發鉅亨網 ・ 11 小時前
呂宇健筆｜155元私有化對恒生股東就是筍刁？｜Ken Lui
滙控（0005.HK）千億私有化恒生（0011.HK）引起全城關注，除了金額龐大，涉事的兩家公司都是很多香港股民的愛股。雖然坊間的專家、KOL普遍大讚滙豐舉措英明，但股價不騙人，消息公布後滙控股至今累跌一成至上周五的100元邊，這亦是我反對滙控提私有化的原因之一。至於恒生，因為被提出155元收購，即使近期跌市也企穩150元之上，但是否代表今次的私有化對恒生股東一定係筍刁呢？BossMind ・ 1 天前
蘋果狙擊歐盟數位市場法 開打史上最大科技訴訟
根據《彭博》周二 (21 日) 報導，蘋果 (AAPL) 本周在盧森堡總法院開戰，挑戰歐盟最新的《數位市場法》(Digital Markets Act, DMA)，指控該法「施加極為繁重且具侵入性的限制」，嚴重損害蘋果在歐洲市場的合法權益。這場官司被視為歐盟對矽谷科技巨頭祭出最嚴厲監管措施以來的最大司法考驗。鉅亨網 ・ 2 小時前
楊耀松長子：恒生私有化屬多贏 家族持股逾半世紀 嫌「搵食」瓣數少轉型慢
有「工廈大王」之稱的楊耀松及其家族，持有恒生銀行（0011.HK）股份逾半個世紀，其長子楊國佳繼承父親投資後，亦一直視恒生為長線收息股，從沒減持。對於滙控（0005.HK）斥資千億元擬私有化恒生，楊國佳接受本報訪問時表示滿意作價，並會支持建議，認為此舉是多贏方案，又坦言恒生多年來主力「靠磚頭（物業抵押）做工商企業放貸，搵食瓣數唔夠多，轉型亦唔夠快」，私有化交易反映了「香港商業房地產神話熄滅」的結果。信報財經新聞 ・ 1 天前
Krystal「人間Polo」千金穿搭示範，「冷衫＋短褲」簡單易學保暖又適合廿度涼意天氣
天氣終於有點涼意，在廿度之下的涼意溫度，薄外套或薄冷衫、恤衫又是時候出動！至於這些單品的穿搭天才有誰呢？來參考「人間Polo」Krystal鄭秀晶的Polo Ralph Lauren穿搭示範吧！以這上薄上衣配短褲，散發Old Money老錢千金風格，超好看的！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
「不要國王」抗議顯示選民憤怒情緒 美參議員警告共和黨中期選舉風險
【彭博】— 在周末數百萬人參加「不要國王」抗議活動，反對美國總統特朗普的政策議程之後，德克薩斯州參議員Ted Cruz表示，共和黨必須認真對待全國各地政治能量的激增。Bloomberg ・ 14 小時前
日本警方拘捕四人 涉從香港走私黃金
【Now新聞台】日本警方周二拘捕四人，涉嫌由香港走私8公斤黃金入境。 警方以囚車押送涉案的一男三女疑犯。據報，34歲的男主腦西村昌盛去年七月指示三名約二、三十歲的女子，將沙狀黃金藏於內衣褲裡，再由香港坐飛機運抵東京羽田機場，企圖避開987萬日圓的黃金進口稅、折合大約50萬港元，被日本警方以涉嫌違反關稅法拘捕。警方指，三名女疑犯互相認識，為賺取現金和旅費而犯案，四人都承認控罪。#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
渾水專欄│柬埔寨KK園區與港股莊家猛人 （渾水）
英美一出手，便知有沒有。今次連美國司法部都親自出手對付柬埔寨KK園區，涉及的人馬和資金，相信非凡人可想像得到。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
海都酒家結業｜「名人飯堂」金鐘海都酒家結業 開業38年光榮結業
結業潮不斷，本港很多中式酒樓都相繼結業，位於金鐘，被稱為「名人飯堂」的海都酒家亦宣布結業。這間開業38年的酒樓因租約期滿，於11月1日光榮結業。Yahoo Food ・ 8 小時前
雙11優惠2025｜Polo Ralph Lauren官網低至3折！「人間Polo」宋仲基、Krystal必備恤衫／冷背心，過500款減價產品
11月都未到，不少品牌陸續搶閘推出雙11優惠2025！今年Yahoo購物專員會繼續為大家搜羅最新及至抵買的名牌手袋、服飾及波鞋產品。而來自美國的人氣品牌Polo Ralph Lauren官網已經率先推出雙11優惠限時低至3折，當中有數百款男女裝服飾有平，包括皇牌冷衫、恤衫、Polo衫、Hoodie等，不少款式折後比正價足足平近幾百元，平時嫌貴一直忍手的話，現在特價絕對是大手入貨的好機會！Polo Ralph Lauren官網買滿$1,000即有免運費送貨，一、兩件產品都可以輕鬆達標。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
水原希子深潛5公尺，與「大地之母」雕塑合影！唯美畫面背後是喚起對海洋、自然與文化的關注
水原希子近日潛入德之島海域，與「大地之母」水底雕塑合照畫面非常唯美！這張合照有別於一般的「打卡照」，而是水原希子與雕塑藝術家 Jason deCaires Taylor 的合作企劃，希望喚起大眾對海洋文化、自然生態的關注！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
日本債市暴跌 「寡婦交易」逆襲成全球最賺搖錢樹
幾十年來，全球債券基金一直被一種在日本稱之為「寡婦交易」所吸引，卻也因此屢屢受創。 這個策略的原理很簡單：借入並出售日本政府債券，預期價格下跌，然後再買回，賺取差價。但在日本長期實施超寬鬆貨幣政策的年代裡，這項策略讓債券投資人損失慘重。而如今，它逆襲成了全球債券市場最有利可圖的鉅亨網 ・ 7 小時前
夏雨罕有露面撐鍾嘉欣新歌 騎騎笑再現勾起網民《溏心風暴》 回憶殺
79歲嘅夏雨從事演藝行業超過60年，更喺《萬千星輝頒獎典禮2008》憑《溏心風暴之家好月圓》甘泰祖一角奪得「最佳男主角」獎項。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
iPhone 17 系列需求超越前代產品
iPhone 17 系列需求超越前代產品TechRitual ・ 1 天前
薩爾科齊入獄服刑 5 年 精心安排離家場面 兒子呼籲支持者住所外聲援︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）今日（21 日）已於巴黎入獄，開始服 5 年刑期。他早前被法院裁定涉及刑事共謀罪名成立，指他在 2007 年競選總統期間，從已故利比亞領袖卡達菲政權獲取非法資金，令薩爾科齊成為首位入獄的法國戰後領袖，也是歐盟國家中首位入獄的前元首。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
政府飲用水風波｜許正宇：同事洞察力不配合現實社會 盡職審查非只「剔格仔」｜Yahoo
政府應對早前採購各部門辦公室樽裝水懷疑被詐騙事件，由「檢討政府採購機制專責小組」提出 6 項先行措施，並會向 10 多名涉事的政府物流服務署和庫務科人員進行紀律調查。專責小組主席，財經事務及庫務局局長許正宇今早（21 日）出席電台節目時指，今次「樽裝水事件」反映同事採購過程期間的洞察力和警覺性與現實社會情況不配合，亦跟市民與其他公務員同事的期望有落差，因此今次推出的 6 項措施主要從 3 個方面著手，分別是加強盡職審查、加強訊息互通，以及要貫輸新的工作文化。許正宇並且期望，負責盡職審查的同事並非只按表格「剔格仔」，要懂得洞悉問題和風險所在，必要時採取審查工作，做好「把關者」的角色。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
深圳南山酒店8折優惠、最多減$207！人均低至$181.7 優惠期至2026年1月｜深圳酒店
深圳又推出旅遊津貼！即日起訂購深圳南山區酒店8折優惠券，只要酒店是位於南山區，沒有房價門檻，最多可即減$200，十分划算～加上優惠入住日期由即日起至2026年1月2日，可以選擇的日子非常多，例如10月29日的重陽節、12月聖誕節、年末倒數等，即睇深圳南山酒店優惠券兌換詳情。Yahoo 旅遊 ・ 13 小時前
萬聖節好去處2025｜電車全景遊Halloween特別場：走進殯儀世界！邊睇夜景、邊聽仵作真實故事
今年萬聖節節目豐富，除有開篷巴士團，香港電車宣布由10月30至31日限量兩日、只此3場的「仵」講吾知電車夜遊，大家可登上開篷特色電車，由自小薰陶於傳統殯葬文化的Mark分享真實故事，了解儀式背後的文化與人情，道盡「鬼故事」以外的價值與意義，是別具意義的萬聖節好去處。Yahoo 旅遊 ・ 15 小時前