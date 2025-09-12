Apple 在 iPhone 和手錶中增加回收材料的使用

Apple 在周二的發佈會上宣布，最新的 iPhone Air 使用了比以往任何一款產品更多的回收鈦，達到 80% 的比例。整部手機的重量中有 35% 是回收材料，相較於 iPhone 17 的 30% 回收材料有所提高。

iPhone Air 採用了更薄的 3D 打印鈦合金 USB-C 端口，以符合手機的纖薄設計。根據 Apple 的說法，這一策略比傳統鍛造工藝所需的材料減少了 33%。

此外，Apple 最新的手錶系列也提高了回收材料的使用比例。Apple Watch Ultra 3、Apple Watch SE 3 和 Series 11 的回收材料比例達到 40%，電池中使用了 100% 回收鈷。Ultra 3 的外殼使用了 100% 回收鈦，Apple 表示，通過一種「創新的 3D 打印工藝」，其在外殼中使用的原材料量相比於以往減少了一半。Apple Watch SE 3 的外殼則使用了 100% 回收鋁材，而 Series 11 的外殼則由 100% 回收鈦或鋁製成。

作為比較，Apple 的 Series 10 手錶外殼則使用了 100% 回收鋁或 95% 回收鈦。使用更多回收材料可以減少開採和加工原材料所帶來的污染和環境風險，同時設計更耐用的產品也有助於這一目標。

更新日期：9 月 9 日：本文章已更新有關 iPhone Air 和 Apple Watch 系列的更多信息。

