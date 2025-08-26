Apple 宣佈 iPhone 17 發佈日期

Apple 將於 9 月 9 日舉行下一個大型發佈活動，這一消息已經得到官方確認，並開始發送媒體邀請函。

在此次活動中，Apple 將推出 iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max。活動的標語為「awe dropping」，這是「awe-inspiring」和「jaw-dropping」的混合體。

該活動將於太平洋時間上午 10 時在加州庫比蒂諾的 Steve Jobs Theater 舉行。這個時間轉換為紐約時間下午 1 時、倫敦時間下午 6 時、中歐時間下午 7 時以及印度時間晚上 10 時 30 分。

iPhone 17 Air 無疑將成為此次活動的焦點，作為 Plus 型號的替代品，其厚度將不到 6 毫米，但這也意味著僅配備一個後置相機及一個小型電池，如何被市場接受尚待觀察。

