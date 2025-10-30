Apple 將增強人工智能技術應用

Tim Cook 表示 Apple 計劃在其操作系統中嵌入更多第三方人工智能工具。在接受 CNBC 訪問時，Cook 說：「我們的目標是隨著時間的推移，與更多的人進行整合。」目前，Apple 已經將 ChatGPT 嵌入 Siri，並據報導正在開發與 Google Gemini 的整合，還有關於與 Anthropic 合作的傳聞。

這並不是第一次聽到有關第三方整合的消息，Apple 軟件高級副總裁 Craig Federighi 去年曾表示，公司「未來可能會期待與 Google Gemini 等不同模型進行整合。」

Cook 還提到，Apple 目標在明年發佈升級版的 Siri，並補充說：「我們的意圖是隨著時間的推移，與更多的人進行整合。」在周四的財報電話會議中，他表示 Apple 在 Siri 上「取得了良好的進展」。

這一消息正值 Apple 發佈其第四季度的財報，顯示公司在過去幾個月創下了 1,025 億美元（約 HK$ 7,985 億）的收入，與去年同期相比增長了 8%。

儘管上個月 iPhone 17 的推出，Apple 尚未實現其人工智能計劃，這些計劃旨在提升 Siri 在各設備上的表現。今年 7 月，Apple CEO Tim Cook 表示公司對 AI 收購持「開放」態度，而最近彭博社的一份報告指出，Apple 可能會與 Google 合作建造一個為 Siri 提供支持的 AI 搜索工具。Google CEO Sundar Pichai 去年也確認，該公司正在為 iPhone 開發 Gemini 支持。

iPhone 17 系列的銷售可能僅占 Apple 總計 490.3 億美元（約 HK$ 3,826 億） iPhone 收入的一小部分。新的產品線包括 Apple 迄今最薄的設備 iPhone Air，以及升級版的 iPhone 17 和 17 Pro。今年，Apple 將一些原本只限於 Pro 級別 iPhone 的功能引入入門級設備，包括具備 ProMotion 支持的常亮顯示功能，以實現更流暢的滾動體驗。

Apple 在其他產品的收入也有所增加，Mac 的收入達到 87.2 億美元（約 HK$ 681 億），而 iPad 的收入為 69.5 億美元（約 HK$ 542 億）。Apple 的服務部門，包括 Apple TV、Apple Music、Apple Fitness Plus 和 Apple Arcade 的訂閱收入，達到 288 億美元（約 HK$ 2,246 億）。

Apple 近期還發佈了升級版的 iPad Pro、MacBook Pro 和 Vision Pro 頭盔，每款產品均配備了 M5 的性能提升。傳聞顯示，公司也準備在明年推出一款價格友好的 iPhone 17e。

