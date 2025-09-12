Apple 將於 9 月 15 日發佈 watchOS 26

對於希望在 Apple Watch 上更快速地駁回來電和鬧鐘的用戶，watchOS 26 將提供一種新的手腕彈動手勢。這一功能在 2025 年的 WWDC 上首次公布，已經向開發者和願意嘗試公測版的用戶開放，並將於 9 月 15 日正式向所有用戶發佈，適用於 Apple Watch Series 6 及以上型號、第二代 Apple Watch SE 以及所有高端的 Apple Watch Ultra 型號。

watchOS 26 中最簡單但可能最實用的升級之一就是新的手腕彈動手勢。該功能僅限於 Apple Watch Series 9 或更新型號，透過將手腕彈開再彈回，可以快速駁回來電和通知，靜音計時器和鬧鐘，或返回手錶表面。如果用戶對聽到的通知感到困擾，watchOS 26 能夠追蹤環境噪音水平，自動調整音量，以避免在安靜的環境中過於吵鬧。

全新的 Apple Intelligence 驅動的運動夥伴功能，利用用戶的健康數據和近期的體能活動提供個性化的見解，包括告知用戶達成特定目標的進度或是否創下個人最佳紀錄。其他由 Apple Intelligence 驅動的 watchOS 26 升級還包括在 Messages 中的自動雙向翻譯，以及根據時間或位置在智慧堆疊中提供的上下文應用建議，例如開始運動。

Apple 還終於將其 Notes 應用帶入 Apple Watch，通過 watchOS 應用可以創建新筆記、釘選現有筆記或在清單上勾選條目。此次更新後，Apple Watch 的外觀也會有所變化，因為 Apple 引入了新的 Liquid Glass 設計語言，為許多 UI 元素如小工具、通知、控制中心甚至手錶表面帶來透明的美學效果。

