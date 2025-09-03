新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
Apple 對 iPhone Fold 前景樂觀，提高出貨預測
根據最新的分析報告，Apple 據傳將於明年晚些時候發佈其首款摺疊 iPhone，並對其成功持非常樂觀的態度。
報告指出，Apple 將其 iPhone Fold 的出貨預測提高至 2026 年的 800 萬至 1,000 萬部，及 2027 年的 2,000 萬至 2,500 萬部。這與之前的預測相比，分別有 600 萬至 800 萬部和 1,000 萬至 1,500 萬部的顯著增長。
此外，Apple 據說在 2028 年也將推出摺疊 iPad，該設備目前的出貨預測為 50 萬至 100 萬部。顯然，Apple 將摺疊 iPad 視為一款更具小眾市場的設備，而 iPhone Fold 則具備更廣泛的市場吸引力。
Apple 的 Vision Air 頭戴顯示器預計將於 2027 年推出，以解決人們對 Vision Pro 的主要問題：重量和價格。新的頭戴顯示器將輕 40% 並且價格不到 Vision Pro 的一半。Vision Air 的出貨預測目前估計將達到 100 萬部，這與自上市以來僅售出約 40 萬部的 Vision Pro 相比，顯示出更為積極的市場前景。
