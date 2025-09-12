Apple 延續 iPhone 14 及 iPhone 15 用戶免費衛星通訊服務

Apple 在 2022 年 9 月推出的 iPhone 14 系列中引入了衛星通訊功能，並在首兩年內免費提供。然而，這一免費服務在 2023 年 11 月延長了一年，而在昨日推出 iPhone 17 系列後，Apple 再次延長了這項功能對舊款 iPhone 的免費試用期。

Apple 在 iPhone 17 系列的新聞稿中提到：「Apple 將為現有的 iPhone 14 和 iPhone 15 用戶再延長一年免費使用衛星功能的權利。對於在 2025 年 9 月 9 日太平洋時間凌晨 12 點之前在支持 Apple 衛星功能的國家啟用設備的 iPhone 14 和 iPhone 15 用戶，將獲得這項免費試用的延長。」

這意味著，早期採用衛星通訊功能的 iPhone 14 和 iPhone 15 系列用戶，現在可以繼續免費使用該功能，直到 2026 年 9 月中旬。

Apple 的衛星通訊功能允許 iPhone 14 及以後型號的用戶將其 iPhone 連接到衛星，以發送緊急服務短信、請求路邊援助、與朋友和家人聯繫以及在無手機信號和 Wi-Fi 覆蓋的情況下分享位置。

該功能由 Globalstar 提供衛星網絡支持，但並非在所有 Apple 正式銷售 iPhone 的國家都可用，並且在亞美尼亞、白俄羅斯、中國大陸、香港、澳門、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦和俄羅斯購買的 iPhone 上不提供此功能。

