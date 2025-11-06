Apple 或以客製 Gemini 模型驅動新版 Siri 的摘要與規劃功能，但最終將回歸自家技術

加強版 Siri 將由 Google Gemini 驅動的說法正變得越來越可信。彭博名記 Mark Gurman 日前發文稱，Apple 會採用在其私有雲端運算伺服器上運行的客製版 Gemini，搭配部分自研模型驅動新版 Siri。其中 Gemini 負責「處理 Siri 的摘要和規劃功能」，以「幫助語音助理綜合資訊並決定如何執行負責任務」。鑒於代替使用者操作 app 是新版 Siri 主打的賣點，Gemini 在其中顯然會扮演核心角色。

據稱 Apple 會為了這項合作每年向 Google 支付 10 億美元，但對比傳聞中 Google 為 iPhone 預設搜尋引擎付出的 200 億天價，這個數字也只能算是九牛一毛。值得一提的是，兩家公司的 AI 合作似乎並不會被大張旗鼓地宣傳。原因可能是 Apple 最終仍希望全面採用自家的模型，有指他們的目標是開發一套「最快能在明年投入消費應用的 1 兆參數雲端方案」。

除了 Siri 以外，過去也有流言稱 Google 會協助 Apple 打造基於 Gemini AI 的全新搜尋工具「世界知識解答」（World Knowledge Answers）。該工具預計於 2026 年推出，將被全面整合入新版 Siri、Safari 和 Spotlight 介面。

