Apple 或為 Image Playground 引入更多第三方模型，用 Nano Banana 生圖有望？

在上線初期，Apple 的 Image Playground 功能只會利用 Apple 自己的圖像模型去生成插圖。從 iOS 26 開始，隨著 Apple 與 OpenAI 的合作深入，ChatGPT 的圖像生成模式也被整合到了 Image Playground 之中。而現在隨著新一批 beta 系統上線，9to5Mac 在程式碼裡發現了更多第三方模型可能被引入的蛛絲馬跡。

據稱新的代碼中出現了「預估延遲」等參數，而且還有不同模型供應方的識別碼。這讓人看到了在 Image Playground 中自選模型的希望，最近 Google 的 Nano Banana 因逼真、自然的效果在網路上爆紅，應該會有很多 iPhone 用家希望能在自己的手機上更方便地使用它吧？當然，也有人猜測 Image Playground 可能會支援開源或是用家自訂的模型，但以 Apple 相對保守的作風來說這樣的可能性估計不會很大啦。

