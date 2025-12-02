Apple 拒絕在 iPhone 上預裝印度國有網絡安全應用 Sanchar Saathi

近日，有報導指出印度政府要求智能手機製造商在每部新手機上預裝一款名為 Sanchar Saathi 的國有網絡安全應用程式。這款應用程式旨在追蹤被盜手機，並阻止其被濫用。據悉，相關公司有 90 天的時間來遵從這項要求，但根據路透社的報導，Apple 似乎不會遵從。這家位於庫比蒂諾的科技公司計劃拒絕在其 iPhone 上安裝該應用程式。

報導指出，Apple 將告知印度政府，它不會在任何市場遵從此類命令，因為這會引發一系列隱私和安全問題，影響其 iOS 生態系統。這一消息來自於兩位熟悉 Apple 關注事項的業界消息人士。印度國內對這款應用程式的反響相當強烈，隨後該國的電信部長表示，這是一個「自願和民主」的系統，使用者可以選擇停用，並且「隨時輕鬆地從手機中刪除」該應用程式。

儘管如此，印度政府於 11 月 28 日的指令仍要求智能手機製造商開始預裝該應用程式，並確保「其功能不被禁用或限制」。這一措施引發了廣泛的討論，尤其是在如何平衡公共安全與個人隱私之間的關係方面。

