Apple 控告前員工及 OPPO 盜取 Apple Watch 機密文件

Apple Watch Series 10

Apple 公司於美國加州法院提告，指控前感測系統架構師陳石（Chen Shi）與 OPPO 涉嫌合謀竊取 Apple Watch 相關技術機密。此案不僅聚焦巨企如何防護核心資產，更暴露科技人才流動與競爭對手之間的微妙角力。

根據法庭文件，陳石於 2020 年至 2025 年任職蘋果，辭職前數月已暗中尋求 OPPO 職位。蘋果指控他未如實報告離職意向，反而以返回中國探望年邁父母為由作掩飾；但期間，陳石積極參加內部一對一會議，深入了解光學、體溫及心電圖感測器等健康技術，並於離職前三天深夜下載 63 份專屬機密文件到 USB 隨身碟，還曾搜尋「如何清除 MacBook」以及「會否有人得悉我曾打開共享資料夾的檔案」等隱匿行為的資訊。

Apple 訴狀披露，陳石曾向 OPPO 主管表示會「蒐集更多健康感測技術資訊」並全數分享。蘋果認為此舉不止違反保密和知識產權協議，OPPO 亦知情並鼓勵該行為，要求法院頒令禁制涉事技術流入競爭產品。

事件曝光後，OPPO 發表聲明，強調內部調查無發現不當行為或商業機密挪用，堅稱高度尊重知識產權，並積極配合法律程序，相信司法審理能夠釐清事實。

更多內容：

Apple Inc v. Shi et. al.

Apple claims an ex-employee stole Apple Watch trade secrets for Oppo

OPPO Responds to Apple's Trade Secrets Lawsuit

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk