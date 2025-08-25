焦點

天文台料低壓區本週中入南海

Yahoo Tech HK

Apple 控告前員工及 OPPO 盜取 Apple Watch 機密文件

Eric Chan
Eric Chan
更新時間
Apple Watch Series 10
Apple Watch Series 10

Apple 公司於美國加州法院提告，指控前感測系統架構師陳石（Chen Shi）與 OPPO 涉嫌合謀竊取 Apple Watch 相關技術機密。此案不僅聚焦巨企如何防護核心資產，更暴露科技人才流動與競爭對手之間的微妙角力。

根據法庭文件，陳石於 2020 年至 2025 年任職蘋果，辭職前數月已暗中尋求 OPPO 職位。蘋果指控他未如實報告離職意向，反而以返回中國探望年邁父母為由作掩飾；但期間，陳石積極參加內部一對一會議，深入了解光學、體溫及心電圖感測器等健康技術，並於離職前三天深夜下載 63 份專屬機密文件到 USB 隨身碟，還曾搜尋「如何清除 MacBook」以及「會否有人得悉我曾打開共享資料夾的檔案」等隱匿行為的資訊。

Apple 訴狀披露，陳石曾向 OPPO 主管表示會「蒐集更多健康感測技術資訊」並全數分享。蘋果認為此舉不止違反保密和知識產權協議，OPPO 亦知情並鼓勵該行為，要求法院頒令禁制涉事技術流入競爭產品。

事件曝光後，OPPO 發表聲明，強調內部調查無發現不當行為或商業機密挪用，堅稱高度尊重知識產權，並積極配合法律程序，相信司法審理能夠釐清事實。

更多內容：

Apple Inc v. Shi et. al.

Apple claims an ex-employee stole Apple Watch trade secrets for Oppo

OPPO Responds to Apple's Trade Secrets Lawsuit

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

其他人也在看

Amazon優惠｜Marshall Major V 耳機限時重返歷史低價！US$99 免運費即入手

Amazon優惠｜Marshall Major V 耳機限時重返歷史低價！US$99 免運費即入手

之前錯過了在 Prime Day 以歷史低價入手 Marshall 耳機的朋友，現在 Major V 又在 Amazon 上降回到 US$99 的底價限時促銷了。

Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
APPGALLERY 新增「必備」專區!一鍵下載香港必用 WhatsApp、八達通、銀行APP

APPGALLERY 新增「必備」專區!一鍵下載香港必用 WhatsApp、八達通、銀行APP

隨著 HUAWEI 手機在 EMUI 系統上的持續發展，用戶對於應用程式的下載與使用體驗越發重視。一直以來大部份用戶都會透過 APPGALLERY 或 GBOX 等平台下載所需應用，而如今 HUAWEI 官方APPGALLERY 迎來一項重要更新，新增了全新「必備」介面正式登場，為香港用戶帶來更多本地化必備應用程式。

Mobile Magazine ・ 16 小時前
新款 Pixel 10 型號的選擇調查

新款 Pixel 10 型號的選擇調查

Google Pixel 10 的發佈並沒有如預期般詳細介紹新款 Tensor G5 晶片的強大性能與效率，反 […]

TechRitual ・ 1 天前
HONOR Magic V Flip2 細摺國內發佈！200MP 主鏡跟超大電池、包郵到港 $6,000 有找

HONOR Magic V Flip2 細摺國內發佈！200MP 主鏡跟超大電池、包郵到港 $6,000 有找

備受期待的 HONOR 細摺新作 Magic V Flip2 手機，較早前在國內正式發佈。裝置具細摺罕有的 200MP 主鏡、5,500mAh 超大電池，同時亦加入 SGS 長效平整摺痕認證，入場價 5,499 人民幣起。

Mobile Magazine ・ 16 小時前
毛毛蟲的靜態姿勢揭示痛覺生物學的啟示

毛毛蟲的靜態姿勢揭示痛覺生物學的啟示

當大多數動物受到傷害時，它們會選擇反擊或逃跑，這是經典的「戰鬥或逃避」反應。然而，煙草角蟲（Manduca s […]

TechRitual ・ 1 天前
Tesla 重新推出 Model 3 的一項功能，需額外收費

Tesla 重新推出 Model 3 的一項功能，需額外收費

Tesla 在中國重新推出 Model 3 的轉向燈撥桿，這是在去年早些時候全電動轎車更新後移除的部分。不過， […]

TechRitual ・ 1 天前
Samsung 將 One UI 應用於家電產品

Samsung 將 One UI 應用於家電產品

Samsung 今日宣布將其所有智能產品統一到 One UI 軟件下，包括洗衣機和冰箱等設備，而不僅限於智能家 […]

TechRitual ・ 9 小時前
Google 新款 Gemini 智能音箱顏色選擇及功能介紹

Google 新款 Gemini 智能音箱顏色選擇及功能介紹

根據最新報導，Google 即將推出的 Gemini 智能音響將會有四種顏色，並實現一項長久以來承諾的功能，當 […]

TechRitual ・ 1 天前
Grok 2.5 正式開源，Grok 3 還要再等半年

Grok 2.5 正式開源，Grok 3 還要再等半年

xAI 今日正式宣布，推出了一段時間的 Grok 2.5 模型已在 Hugging Face 平台開源，而更新的 Grok 3 也將在大約 6 個月後開源。

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
Elon Musk 認為 Lidar 和 Radar 使自駕車更具風險

Elon Musk 認為 Lidar 和 Radar 使自駕車更具風險

Elon Musk 在自動駕駛的視覺與雷達（lidar）辯論中，採取了更為堅定的立場。在他最近的言論中，這位 […]

TechRitual ・ 5 小時前
Tesla Semi 工廠獲得大型生產設備

Tesla Semi 工廠獲得大型生產設備

Tesla 似乎決心在今年於內華達州工廠啟動 Tesla Semi 的生產。這一消息是由於大量生產設備抵達 S […]

TechRitual ・ 5 小時前
Amazon優惠｜Arlo Essential 家居攝影機 46折！ 寵物/長輩/家居監控必入！

Amazon優惠｜Arlo Essential 家居攝影機 46折！ 寵物/長輩/家居監控必入！

無論你係想暗中監察喵星人的一舉一動、睇實毛孩有沒有搗蛋，定係想安心遙距看護長輩和小孩，Arlo Essential 家居攝影機都能夠幫你 24 小時看住屋企！目前，Arlo Essential 於 Amazon 上以 46 折優惠促銷，雙鏡裝只需 US$86 （約 HK$679）即可入手，平均一個鏡頭約三百元，而且免運費送到家中，簡直是超值的選擇。

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
Apple 正在進行三款 iPhone 的主要設計變更

Apple 正在進行三款 iPhone 的主要設計變更

根據 Bloomberg 的 Mark Gurman 報導，Apple 將會對 iPhone 系列進行重大設計 […]

TechRitual ・ 10 小時前
Redmi 15 系列未能引起市場關注

Redmi 15 系列未能引起市場關注

當前的市場狀況相當奇特，舊硬件的價格不斷上漲，這使得經濟實惠的設備面臨著極大的挑戰，達到其價格定位變得更加困難 […]

TechRitual ・ 1 天前
Samsung Galaxy A17 5G 在英國正式上架

Samsung Galaxy A17 5G 在英國正式上架

Samsung Galaxy A17 5G 於本月早些時候發佈，現在可通過 Samsung 的官方網站及 Am […]

TechRitual ・ 1 天前
Amazon優惠｜M3 iPad Air 返校季新低 75 折，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板

Amazon優惠｜M3 iPad Air 返校季新低 75 折，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板

學生返校季拉開帷幕，11 吋和 13 吋的 M3 iPad Air 雙雙刷新了歷史低價。目前它們在 Amazon 上正以低至 US$449 和 US$649 的低價促銷。

Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
摺疊 iPhone 之外竟還有曲面 iPhone？2027 年一體環繞玻璃設計慶 iPhone 20 週年

摺疊 iPhone 之外竟還有曲面 iPhone？2027 年一體環繞玻璃設計慶 iPhone 20 週年

雖然連摺疊 iPhone 我們都還沒見到影子，但坊間已經開始出現 2027 年的 20 週年特別版 iPhone 將採用一體環繞玻璃機身的傳聞了。

Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
分析師評美國政府入股 Intel：不保證「技術上限」，但有「估值下限」托底

分析師評美國政府入股 Intel：不保證「技術上限」，但有「估值下限」托底

盡管來自天風國際證券的郭明錤常被人當作資深 Apple 爆料人，但其本職工作是一名分析師，因此會分析美國政府入股 Intel 一事也算不上什麼意外。

Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
住簡約公屋入息夠買新iPhone？ 升級iPhone 17有難度

住簡約公屋入息夠買新iPhone？ 升級iPhone 17有難度

行政長官李家超到牛頭角探訪簡約公屋住戶，卻引發iPhone爭議，畫面顯示公屋住戶疑似使用iPhone 16 pro max，引起網民熱議新iPhone不便宜，自言仍在用iPhone 11 因此相當羨慕。翻查簡約公屋入息上限資料，一般住戶不吃不喝一個月也買得到，用蘋果並不稀奇，不過據報iPhone17全線加價，簡約公屋住戶資源有限，實在不宜升級

Yahoo財經 ・ 13 小時前
新學期要換新手機殼！Casetisy BTS 優惠兩件 8 折，平板或手提電腦配件額外 95 折

新學期要換新手機殼！Casetisy BTS 優惠兩件 8 折，平板或手提電腦配件額外 95 折

新學期就要換新裝！不只是書本和筆記本，從陪你穿梭教室的手機，到陪你熬夜趕報告的手提電腦，每一件裝備都寫著新學期的故事。Casetify 現在推出 Back to School 優惠，購買兩件精選商品可享 8 折優惠，而且平板或手提電腦配件更可享額外 95 折，是時候打造你的專屬裝備，紀念每一個新學年！

Yahoo Tech HK ・ 7 小時前