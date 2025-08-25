天文台料低壓區本週中入南海
Apple 控告前員工及 OPPO 盜取 Apple Watch 機密文件
Apple 公司於美國加州法院提告，指控前感測系統架構師陳石（Chen Shi）與 OPPO 涉嫌合謀竊取 Apple Watch 相關技術機密。此案不僅聚焦巨企如何防護核心資產，更暴露科技人才流動與競爭對手之間的微妙角力。
根據法庭文件，陳石於 2020 年至 2025 年任職蘋果，辭職前數月已暗中尋求 OPPO 職位。蘋果指控他未如實報告離職意向，反而以返回中國探望年邁父母為由作掩飾；但期間，陳石積極參加內部一對一會議，深入了解光學、體溫及心電圖感測器等健康技術，並於離職前三天深夜下載 63 份專屬機密文件到 USB 隨身碟，還曾搜尋「如何清除 MacBook」以及「會否有人得悉我曾打開共享資料夾的檔案」等隱匿行為的資訊。
Apple 訴狀披露，陳石曾向 OPPO 主管表示會「蒐集更多健康感測技術資訊」並全數分享。蘋果認為此舉不止違反保密和知識產權協議，OPPO 亦知情並鼓勵該行為，要求法院頒令禁制涉事技術流入競爭產品。
事件曝光後，OPPO 發表聲明，強調內部調查無發現不當行為或商業機密挪用，堅稱高度尊重知識產權，並積極配合法律程序，相信司法審理能夠釐清事實。
更多內容：
Apple claims an ex-employee stole Apple Watch trade secrets for Oppo
OPPO Responds to Apple's Trade Secrets Lawsuit
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Amazon優惠｜Marshall Major V 耳機限時重返歷史低價！US$99 免運費即入手
之前錯過了在 Prime Day 以歷史低價入手 Marshall 耳機的朋友，現在 Major V 又在 Amazon 上降回到 US$99 的底價限時促銷了。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
APPGALLERY 新增「必備」專區!一鍵下載香港必用 WhatsApp、八達通、銀行APP
隨著 HUAWEI 手機在 EMUI 系統上的持續發展，用戶對於應用程式的下載與使用體驗越發重視。一直以來大部份用戶都會透過 APPGALLERY 或 GBOX 等平台下載所需應用，而如今 HUAWEI 官方APPGALLERY 迎來一項重要更新，新增了全新「必備」介面正式登場，為香港用戶帶來更多本地化必備應用程式。Mobile Magazine ・ 16 小時前
新款 Pixel 10 型號的選擇調查
Google Pixel 10 的發佈並沒有如預期般詳細介紹新款 Tensor G5 晶片的強大性能與效率，反 […]TechRitual ・ 1 天前
HONOR Magic V Flip2 細摺國內發佈！200MP 主鏡跟超大電池、包郵到港 $6,000 有找
備受期待的 HONOR 細摺新作 Magic V Flip2 手機，較早前在國內正式發佈。裝置具細摺罕有的 200MP 主鏡、5,500mAh 超大電池，同時亦加入 SGS 長效平整摺痕認證，入場價 5,499 人民幣起。Mobile Magazine ・ 16 小時前
毛毛蟲的靜態姿勢揭示痛覺生物學的啟示
當大多數動物受到傷害時，它們會選擇反擊或逃跑，這是經典的「戰鬥或逃避」反應。然而，煙草角蟲（Manduca s […]TechRitual ・ 1 天前
Tesla 重新推出 Model 3 的一項功能，需額外收費
Tesla 在中國重新推出 Model 3 的轉向燈撥桿，這是在去年早些時候全電動轎車更新後移除的部分。不過， […]TechRitual ・ 1 天前
Samsung 將 One UI 應用於家電產品
Samsung 今日宣布將其所有智能產品統一到 One UI 軟件下，包括洗衣機和冰箱等設備，而不僅限於智能家 […]TechRitual ・ 9 小時前
Google 新款 Gemini 智能音箱顏色選擇及功能介紹
根據最新報導，Google 即將推出的 Gemini 智能音響將會有四種顏色，並實現一項長久以來承諾的功能，當 […]TechRitual ・ 1 天前
Grok 2.5 正式開源，Grok 3 還要再等半年
xAI 今日正式宣布，推出了一段時間的 Grok 2.5 模型已在 Hugging Face 平台開源，而更新的 Grok 3 也將在大約 6 個月後開源。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
Elon Musk 認為 Lidar 和 Radar 使自駕車更具風險
Elon Musk 在自動駕駛的視覺與雷達（lidar）辯論中，採取了更為堅定的立場。在他最近的言論中，這位 […]TechRitual ・ 5 小時前
Tesla Semi 工廠獲得大型生產設備
Tesla 似乎決心在今年於內華達州工廠啟動 Tesla Semi 的生產。這一消息是由於大量生產設備抵達 S […]TechRitual ・ 5 小時前
Amazon優惠｜Arlo Essential 家居攝影機 46折！ 寵物/長輩/家居監控必入！
無論你係想暗中監察喵星人的一舉一動、睇實毛孩有沒有搗蛋，定係想安心遙距看護長輩和小孩，Arlo Essential 家居攝影機都能夠幫你 24 小時看住屋企！目前，Arlo Essential 於 Amazon 上以 46 折優惠促銷，雙鏡裝只需 US$86 （約 HK$679）即可入手，平均一個鏡頭約三百元，而且免運費送到家中，簡直是超值的選擇。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
Apple 正在進行三款 iPhone 的主要設計變更
根據 Bloomberg 的 Mark Gurman 報導，Apple 將會對 iPhone 系列進行重大設計 […]TechRitual ・ 10 小時前
Redmi 15 系列未能引起市場關注
當前的市場狀況相當奇特，舊硬件的價格不斷上漲，這使得經濟實惠的設備面臨著極大的挑戰，達到其價格定位變得更加困難 […]TechRitual ・ 1 天前
Samsung Galaxy A17 5G 在英國正式上架
Samsung Galaxy A17 5G 於本月早些時候發佈，現在可通過 Samsung 的官方網站及 Am […]TechRitual ・ 1 天前
Amazon優惠｜M3 iPad Air 返校季新低 75 折，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板
學生返校季拉開帷幕，11 吋和 13 吋的 M3 iPad Air 雙雙刷新了歷史低價。目前它們在 Amazon 上正以低至 US$449 和 US$649 的低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
摺疊 iPhone 之外竟還有曲面 iPhone？2027 年一體環繞玻璃設計慶 iPhone 20 週年
雖然連摺疊 iPhone 我們都還沒見到影子，但坊間已經開始出現 2027 年的 20 週年特別版 iPhone 將採用一體環繞玻璃機身的傳聞了。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
分析師評美國政府入股 Intel：不保證「技術上限」，但有「估值下限」托底
盡管來自天風國際證券的郭明錤常被人當作資深 Apple 爆料人，但其本職工作是一名分析師，因此會分析美國政府入股 Intel 一事也算不上什麼意外。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
住簡約公屋入息夠買新iPhone？ 升級iPhone 17有難度
行政長官李家超到牛頭角探訪簡約公屋住戶，卻引發iPhone爭議，畫面顯示公屋住戶疑似使用iPhone 16 pro max，引起網民熱議新iPhone不便宜，自言仍在用iPhone 11 因此相當羨慕。翻查簡約公屋入息上限資料，一般住戶不吃不喝一個月也買得到，用蘋果並不稀奇，不過據報iPhone17全線加價，簡約公屋住戶資源有限，實在不宜升級Yahoo財經 ・ 13 小時前
新學期要換新手機殼！Casetisy BTS 優惠兩件 8 折，平板或手提電腦配件額外 95 折
新學期就要換新裝！不只是書本和筆記本，從陪你穿梭教室的手機，到陪你熬夜趕報告的手提電腦，每一件裝備都寫著新學期的故事。Casetify 現在推出 Back to School 優惠，購買兩件精選商品可享 8 折優惠，而且平板或手提電腦配件更可享額外 95 折，是時候打造你的專屬裝備，紀念每一個新學年！Yahoo Tech HK ・ 7 小時前