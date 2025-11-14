黑色星期五優惠大合集！
Apple 推「Mini App 合作夥伴計畫」：抽成降至 15%、WeChat 小程式第一時間加入
Apple 這步棋能避免自己被 WeChat、ChatGPT 們架空。
今天早些時候，Apple 終於針對日益普遍的 Mini App 推出了專門的「Mini App 合作夥伴計畫」，而此舉可能對 App Store 生態產生深遠的影響。作為介於網頁和獨立 app 之間的輕量化應用體驗，Mini App 一般都是基於 HTML5 和 JavaScript 開發，最大的優勢便是即開即用。這種型態的產品往往需要依附於超級 app，因此它在 WeChat、支付寶當道的內地十分流行，早已成為普通人數位生活的重要組成部分。而近年隨著 ChatGPT 等 AI 服務的興起，Mini App 在全球範圍內的存在感也與日俱增。
面對這一趨勢，以封閉聞名的 Apple 顯然也不得不做出一些改變，於是「Mini App 合作夥伴計畫」便應運而生。其核心內容是以 15% 的收益抽成減免，吸引符合條件的開發者使用 App Store 的支付系統以及年齡範圍聲明、高級商務 API。這意味著加入計畫的 Mini App 將全面接入 Apple 官方的支付管道，商品、價格、內容目錄必須完全透明，所有購買 / 退款記錄和消費狀態也都必須有案可查。與此同時，Mini App 將擁有自己的年齡驗證機制，可以脫離宿主 app 的年齡分級範圍自行為使用者提供適齡內容。
在此之前，iOS 平台上的 Mini App 商業化都處在一個比較尷尬的境地。由於標準支付環節的缺失，Mini App 的內購、訂閱體驗往往欠缺統一、可靠性。因此用家的消費難以保證，開發者大多只能選擇以廣告營利。那麼「Mini App 合作夥伴計畫」的好處便顯而易見了，它為 Mini App 的商業化提供了正規性。而從 Apple 的角度出發，這也能讓 Mini App 歸入自己的監管範圍。在新計畫公佈後，WeChat 第一時間確認加入，並表示會盡快為開發者提供接入服務以「共同建設一個健康繁榮的生態」。
某種程度上，你可以將「Mini App 合作夥伴計畫」視為一種受限的開放。雖然 Apple 本質上仍崇尚封閉，但在超級 app 崛起的時代，他們終究也只能順勢而為。對相當多 Mini App 的開發者來說，新計畫應該會帶來增加收入的機會。不過肯定也有人已經在 Mini App 商業化仍處於灰色地帶的時期，掌握了成熟的營利方案。是否要犧牲自己手裡的數據和分發權，換取 Apple 體系的入場券？這值得好好權衡一下。
