Apple 據報將為 iPad 發佈 Pixelmator Pro 及其他應用程式

根據最新報導，Apple 即將為 iPadOS 推出四款新應用程式，分別是 Pixelmator Pro、MainStage、Motion 和 Compressor。這些應用程式將會加入已於 2023 年在 iPadOS 上推出的 Final Cut Pro 和 Logic Pro。目前這四款應用程式僅在 macOS 上可用。Apple 今年收購了專業影像編輯應用程式 Pixelmator Pro，而 MainStage 是 Logic Pro 的伴隨應用，專為現場演出而設；Compressor 則是 Final Cut Pro 的伴隨應用，負責音訊和視訊檔案的壓縮；Motion 則是 Final Cut Pro 的伴隨應用，用於創建 2D/3D 標題、過渡效果和特效。

在 macOS 上，這四款應用程式的售價從 $29.99 / 約 HK$ 233 至 $49.99 / 約 HK$ 390 不等。目前尚不清楚這些應用程式在 iPadOS 上是否會採用相同的定價模式，或者 Apple 是否會選擇以訂閱的形式提供它們。此外，這四款新應用程式何時會正式登陸 iPadOS 也仍然是一個謎。

