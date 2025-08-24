天文台料低壓區本週中入南海
Apple 擬增強企業 AI 支持超越 ChatGPT
根據 TechCrunch 的報導，Apple 正在為其即將推出的 iOS 26 更新增加對企業帳戶的支援，這將超越目前與 OpenAI 的合作關係，提供企業用戶更多選擇。這項新功能將允許用戶配置 OpenAI 的 ChatGPT 企業版本，並提供不同的隱私設置、更高的使用限額以及公司數據整合等額外功能。
報導指出，這項企業整合是考慮到模組化的開發，Apple 的支援文件顯示，IT 管理員將能夠限制或允許任何「外部」人工智能提供者，而不僅僅是 OpenAI 的技術。這意味著，理論上該系統可以與其他提供企業帳戶的人工智能公司進行整合，例如 Anthropic、Google 和 Microsoft。
需要注意的是，Apple 尚未公開宣布與 OpenAI 以外的合作夥伴及系統整合。
此外，報導還提到，這一設置不僅讓企業可以選擇啟用哪些人工智能功能，還允許企業決定員工的人工智能請求是否可以發送至 ChatGPT 的雲服務，即使企業與 OpenAI 沒有自己的企業協議。
最後，TechCrunch 的報導還詳細介紹了 Apple 在設備管理方面的其他變更和改進，包括新的 API 供 IT 工具整合、設備管理遷移工具及其服務恢復解決方案的改進。
推薦閱讀
其他人也在看
住簡約公屋入息夠買新iPhone？ 升級iPhone 17有難度
行政長官李家超到牛頭角探訪簡約公屋住戶，卻引發iPhone爭議，畫面顯示公屋住戶疑似使用iPhone 16 pro max，引起網民熱議新iPhone不便宜，自言仍在用iPhone 11 因此相當羨慕。翻查簡約公屋入息上限資料，一般住戶不吃不喝一個月也買得到，用蘋果並不稀奇，不過據報iPhone17全線加價，簡約公屋住戶資源有限，實在不宜升級Yahoo財經 ・ 3 小時前
Amazon優惠｜AirPods Pro 2 近期好價，HK$1,210 體驗 Apple 旗艦真無線降噪耳機
對 AirPods 4 半開放式的設計還是不太習慣？Apple 的旗艦真無線耳機 AirPods Pro 2 目前在 Amazon 上有不錯價格，只要 US$169 即可入手。折合下來差不多是 HK$1,210，比本地行貨便宜幾百。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Amazon優惠｜M4 Mac mini 返校季回歸歷史低點，HK$3,900 入手超強小電腦
去年推出後即大熱的 M4 Mac mini 在返校季回歸到了歷史低點！目前這款產品正在 Amazon 上以低至 US$499 的價格促銷，換算過來最低大約 HK$3,900。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定
滙豐銀行今日推出全新定息按揭計劃，首三年定息或首五年定息2.73%，其後按息為P減1.75%（P現為5.25%...BossMind ・ 4 小時前
55歲郭可盈與女兒巴黎合影被讚似兩姊妹 晒名牌戰利品驚人購物力震驚網民
郭可盈與林文龍因合作拍攝TVB劇集《萬里長情》定情，於2004年結婚，育有一女林天若（Tania），生活幸福美滿，不時帶住女兒外遊見識世面。日前，郭可盈於社交平台分享一家三口歐洲旅行嘅全家福，並大方展示自己名牌店嘅戰利品，顯示出她驚人嘅購物力。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吳忻熹末期乳癌抽細胞化驗 報告出爐嘆無奈：腫瘤大咗又好硬！
前港姐吳忻熹（前名吳文忻）3年前確診乳癌，去年復發惡化至第四期末期乳癌，細胞變異擴散至尾龍骨。她昨日（22日）在社交平台透露，早前抽細胞化驗，想不到兩間醫院竟然有兩個不同的報告，吳文忻今日再開直播談及病情。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
身體最誠實？全體高官過去一年無買樓 釋放甚麼訊號？
香港高官最新利益申報出爐，所有官員過去一年無新增置業，或成觀察樓市走勢的重要風向標。Yahoo 地產 ・ 7 小時前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
富士康據悉又從印度撤回更多中國員工
【彭博】— 蘋果裝配合作夥伴富士康已從位於印度的一家工廠撤回了約300名中國工程師。Bloomberg ・ 1 天前
西貢海龜餐廳無預警突結業 室外用餐區毛孩風景成絕響 西貢碼頭海濱長廊地標
西貢「海龜餐廳 Turtle By The Sea」無預警之下突然結業。你未必有幫襯過海龜餐廳，但有去過西貢的人也許都會對這間餐廳有點印象，因為海龜餐廳就在在西貢市中心巴士總站旁的海濱公園內，對面就是公眾碼頭，基本上去西貢一定會經過，可以說是西貢碼頭海濱長廊的地標之一，可惜Yahoo Food記者近日經過時，發現餐廳已經結業清空。Yahoo Food ・ 10 小時前
Gap衛衣是「旅行神衣」？帽子內藏可充氣頸枕，手動吹氣秒變飛機睡眠神器
Gap 與加拿大女星 Shay Mitchell 創立的旅行品牌 BÉIS 聯手，推出一款革命性的「Heavyweight Travel Hoodie」！這可不是一件普通的衛衣，它的帽子內藏可充氣頸枕，讓你只需手動吹氣，就能秒變飛機上的睡眠神器，難怪一推出就熱賣到斷碼。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
英偉達為中國推B30晶片！效能達Blackwell GPU 80% 特朗普：滿足這條件才准出口
《華爾街日報》報導，人工智慧（AI）晶片巨頭英偉達 (NVDA) 正為中國市場開發一款基於最新 Blackwell 架構的定制版 AI 晶片 B30，其性能預計可達 Blackwell GPU 約 80%。鉅亨網 ・ 6 小時前
范冰冰獲冊封馬來西亞拿督惹網民質疑「有甚麼貢獻」 發文曝心聲：從來沒有白走的路
中國女星范冰冰入行多年，憑《武媚娘傳奇》及《還珠格格》等作品為人認識，更多次登上「福布斯中國名人榜」榜首，不過於2022年爆出偷逃稅，自此遭封殺，其後轉往外地發展。日前，范冰冰更獲馬六甲封為「D.P.S.M名譽拿督」，身穿淺綠色馬來傳統服裝到當地出席授勳儀式，但就引起不少網民質疑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
進出口貿易人手5年減24% 港去年就業人數較疫前少近半成
雖然本港GDP已回復疫情前水平，惟就業人數仍低於疫前，即2019年。政府統計處早前發布有關〈2024年就業綜合估計數字〉的專題文章，提到本港2024年總就業人數為369.47萬人，較2019年減少4.6%或17.75萬人；當中減幅較大的行業為進出口貿易、批發及零售業，其就業人數較2019年分別大減23.7%、19.6%及18.7%；相反公共行政、人類保健及社會工作服務行業。信報財經新聞 ・ 14 小時前
Taylor Swift「現代戀愛的平衡藝術」，與Travis Kelce的愛情啟示：是互補的藝術｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
Taylor Swift剛宣佈即將發行新專輯《The Life of a Showgirl》實屬是樂壇盛事。這位全球超級巨星一向擅長掌控關於她藝術創作與個人生活的敘事。然而，當她選擇在週三與男友Travis Kelce的《New Heights》播客節目中宣佈新專輯時，她甚至沒有嘗試動用主流媒體的任何常規宣傳手段，而是完全繞過了它們。她與NFL球星Travis Kelce這段打破常規的高調戀情，從演唱會後台到超級盃賽場，他們的互動一直成為媒體焦點。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
金缸經｜話題過眼雲煙 主題才要看重
「資訊發達」一詞以往是並不埋身的四字詞；但隨着現時資訊變得無遠弗屆，普羅大眾應感受到這四字詞的影響力在持續擴大...BossMind ・ 2 天前
金鐘國錄《RM》宣布婚訊畫面曝光 宋智孝感動到喊
【on.cc東網專訊】憑韓國綜藝節目《Running Man》在海外擁有大批粉絲的49歲韓星金鐘國，上周一突爆婚訊，透露將會舉行婚禮，事務所指其另一半是圈外人，有韓媒則爆料指婚禮定於下周五舉<br/>行。昨日播出的《RM》中便公開了金鐘國上周一錄影時東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
【百佳】精選產品加$1多1件（即日起至28/08）
百佳精選加$1多1件產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！加$1多一件產品包括維他新鮮茶飲品480毫升2件折實 $7.45/盒、壽桃秘製牛腩/高湯牛腩2件折實 $34/盒、李錦記滷水汁系列410毫升2件折實 $14.95/支！YAHOO著數 ・ 1 天前