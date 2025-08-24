「節拍星期五」廣東歌 Disco 掀夜場新熱潮
Apple 擬增強企業 AI 支持超越 ChatGPT
根據 TechCrunch 的報導，Apple 正在為其即將推出的 iOS 26 更新增加對企業帳戶的支援，這將超越目前與 OpenAI 的合作關係，提供企業用戶更多選擇。這項新功能將允許用戶配置 OpenAI 的 ChatGPT 企業版本，並提供不同的隱私設置、更高的使用限額以及公司數據整合等額外功能。
報導指出，這項企業整合是考慮到模組化的開發，Apple 的支援文件顯示，IT 管理員將能夠限制或允許任何「外部」人工智能提供者，而不僅僅是 OpenAI 的技術。這意味著，理論上該系統可以與其他提供企業帳戶的人工智能公司進行整合，例如 Anthropic、Google 和 Microsoft。
需要注意的是，Apple 尚未公開宣布與 OpenAI 以外的合作夥伴及系統整合。
此外，報導還提到，這一設置不僅讓企業可以選擇啟用哪些人工智能功能，還允許企業決定員工的人工智能請求是否可以發送至 ChatGPT 的雲服務，即使企業與 OpenAI 沒有自己的企業協議。
最後，TechCrunch 的報導還詳細介紹了 Apple 在設備管理方面的其他變更和改進，包括新的 API 供 IT 工具整合、設備管理遷移工具及其服務恢復解決方案的改進。
