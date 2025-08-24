潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
Apple 擬增強企業 AI 支持超越 ChatGPT
根據 TechCrunch 的報導，Apple 正在為其即將推出的 iOS 26 更新增加對企業帳戶的支援，這將超越目前與 OpenAI 的合作關係，提供企業用戶更多選擇。這項新功能將允許用戶配置 OpenAI 的 ChatGPT 企業版本，並提供不同的隱私設置、更高的使用限額以及公司數據整合等額外功能。
報導指出，這項企業整合是考慮到模組化的開發，Apple 的支援文件顯示，IT 管理員將能夠限制或允許任何「外部」人工智能提供者，而不僅僅是 OpenAI 的技術。這意味著，理論上該系統可以與其他提供企業帳戶的人工智能公司進行整合，例如 Anthropic、Google 和 Microsoft。
需要注意的是，Apple 尚未公開宣布與 OpenAI 以外的合作夥伴及系統整合。
此外，報導還提到，這一設置不僅讓企業可以選擇啟用哪些人工智能功能，還允許企業決定員工的人工智能請求是否可以發送至 ChatGPT 的雲服務，即使企業與 OpenAI 沒有自己的企業協議。
最後，TechCrunch 的報導還詳細介紹了 Apple 在設備管理方面的其他變更和改進，包括新的 API 供 IT 工具整合、設備管理遷移工具及其服務恢復解決方案的改進。
推薦閱讀
其他人也在看
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 2 歷史低價，HK$5,080 上手最強智能錶
夏季 Amazon Prime Day 才結束不久，目前市面上認知度最高的智能錶 Apple Watch Ultra 2 又回到了歷史低價。現在你能以 US$650 的價格買到這款 Apple 旗艦手錶，換算過來大約是 HK$5,080，比本地購買要便宜千幾蚊呢！Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
Google 向 180 多個國家推出 AI Mode，未來可以幫你直接訂檯、買門票
Google 將搜尋中的 AI Mode 擴展至 180 多個國家可使用，而美國的「Ultra」訂閱戶更可以用到 AI Agent 功能。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜AirPods Pro 2 近期好價，HK$1,210 體驗 Apple 旗艦真無線降噪耳機
對 AirPods 4 半開放式的設計還是不太習慣？Apple 的旗艦真無線耳機 AirPods Pro 2 目前在 Amazon 上有不錯價格，只要 US$169 即可入手。折合下來差不多是 HK$1,210，比本地行貨便宜幾百。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
中國據悉待簽波音空巴飛機大單 凸顯製造交付國產客機之難
【彭博】— 中國在汽車和高鐵等領域已經成功趕超西方工業技術。Bloomberg ・ 2 天前
江欣燕屢傳健康出問題 宣傳《俠醫》突中途離場 發福身形惹關注
現年58歲的藝人江欣燕（欣欣）早前傳出健康出現問題，她承認經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需長時間服藥來控制病情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吳忻熹末期乳癌抽細胞化驗 報告出爐嘆無奈：腫瘤大咗又好硬！
前港姐吳忻熹（前名吳文忻）3年前確診乳癌，去年復發惡化至第四期末期乳癌，細胞變異擴散至尾龍骨。她昨日（22日）在社交平台透露，早前抽細胞化驗，想不到兩間醫院竟然有兩個不同的報告，吳文忻今日再開直播談及病情。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
富士康據悉又從印度撤回更多中國員工
【彭博】— 蘋果裝配合作夥伴富士康已從位於印度的一家工廠撤回了約300名中國工程師。Bloomberg ・ 1 天前
關稅下為何美國通脹還未狂飆？經濟學家揭4大原因
儘管美國總統特朗普在今年對數十個美國貿易夥伴密集加徵一系列新關稅，但令許多經濟學家始料未及的是，美國各地的商品和服務價格至今仍保持相對穩定，尚未出現預期中的大漲情形。鉅亨網 ・ 1 天前
星光背後｜吳業坤自爆與日籍太太相識經過 相處數月決定結婚：無嘢係絕對
35歲的吳業坤（坤哥），2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。五年前由零開始學空手道的坤哥Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美國Cracker Barrel 餐廳改Logo為何激嬲「侵粉」？市值仲單日蒸發7億
美國連鎖餐廳 Cracker Barrel 更換經典 Logo，引發顧客反彈，股價單日急跌逾 7%，市值蒸發約 7 億港元，反映企業在懷舊顧客與新世代市場之間的兩難。Yahoo 地產 ・ 1 天前
泡泡瑪特 mini 版 Labubu 下周四發售 每個79元人民幣
剛染藍的泡泡瑪特(9992.HK)宣布,mini 版 Labubu 新品將於下周四(28日)晚上10時線上發售,線下發售時間為翌日即8月29日。單個盲盒售價為79元人民幣(下同)。infocast ・ 2 天前
【百佳】精選產品加$1多1件（即日起至28/08）
百佳精選加$1多1件產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！加$1多一件產品包括維他新鮮茶飲品480毫升2件折實 $7.45/盒、壽桃秘製牛腩/高湯牛腩2件折實 $34/盒、李錦記滷水汁系列410毫升2件折實 $14.95/支！YAHOO著數 ・ 18 小時前
鮑威爾在傑克遜霍爾年會的發言被解讀為將減息一次 之後則不好說
【彭博】— 在一個意見分歧的聯儲局，主席鮑威爾周五為9月降息打開了大門後，推動減息的政策制定者似乎即將如願以償。Bloomberg ・ 1 天前
長者自助餐優惠｜灣仔六國酒店推長者自助餐限時47折！人均$399起任食葡式燒乳豬／鮑汁燴花膠／酥炸生蠔
想帶家中長輩食餐好？位於灣仔的六國酒店於8月18日下午3點在KKday推出期間限定自助餐優惠低至47折，當中更特設長者優惠，只要年滿60歲或以上折後只需$399就食到，除了可以歎盡一系列海鮮美食如波士頓龍蝦、鮑汁燴花膠、芝士蘑菇焗蟹蓋、鹹蛋黃金蝦、酥炸生蠔、薑蔥炒龍蝦鉗等之外，更可以無限暢飲汽水、果汁、啤酒、紅白酒及氣泡酒，cp值極高！想了解更多今次六國酒店長者自助餐優惠詳情？即看內文！Yahoo Food ・ 1 天前
外國調查證實Gen Z帶父母返工 揭示請Gen Z性價比高？
香港有句說話叫「帶埋阿媽返工」，最近外國有一項調查，證實Gen Z真係有類似現象—調查中有77%受訪Gen Z打工仔，曾經帶父母協助見工，73%甚至由父母幫手返工，完成工作任務，僱主請一個變成請三個Yahoo財經 ・ 18 小時前
長和旗下Cenovus斥逾440億購MEG
長和（0001.HK）與李氏家族作為單一最大股東、合共持股約30%的加拿大第二大上游石油和天然氣生產商Cenovus Energy，於周五（22日）宣布就收購加拿大同業MEG Energy Corp.達成最終安排協議，現金及股票交易價值79億加幣（約443.9億港元），包括承擔的債務。據了解，收購完成後，以產量收入計算，Cenovus有可能成為加拿大最大的油公司。信報財經新聞 ・ 2 天前
喜人業績激發投資者熱情 中國Z世代概念股再度飆升
【彭博】— 得益於強勁的業績和年輕消費者的旺盛需求，備受Z世代青睞的中國公司股價再度飆升。Bloomberg ・ 1 天前