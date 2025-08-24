潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
Apple 擬增強企業 AI 支持超越 ChatGPT
根據 TechCrunch 的報導，Apple 正在為其即將推出的 iOS 26 更新增加對企業帳戶的支援，這將超越目前與 OpenAI 的合作關係，提供企業用戶更多選擇。這項新功能將允許用戶配置 OpenAI 的 ChatGPT 企業版本，並提供不同的隱私設置、更高的使用限額以及公司數據整合等額外功能。
報導指出，這項企業整合是考慮到模組化的開發，Apple 的支援文件顯示，IT 管理員將能夠限制或允許任何「外部」人工智能提供者，而不僅僅是 OpenAI 的技術。這意味著，理論上該系統可以與其他提供企業帳戶的人工智能公司進行整合，例如 Anthropic、Google 和 Microsoft。
需要注意的是，Apple 尚未公開宣布與 OpenAI 以外的合作夥伴及系統整合。
此外，報導還提到，這一設置不僅讓企業可以選擇啟用哪些人工智能功能，還允許企業決定員工的人工智能請求是否可以發送至 ChatGPT 的雲服務，即使企業與 OpenAI 沒有自己的企業協議。
最後，TechCrunch 的報導還詳細介紹了 Apple 在設備管理方面的其他變更和改進，包括新的 API 供 IT 工具整合、設備管理遷移工具及其服務恢復解決方案的改進。
推薦閱讀
其他人也在看
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
電腦節優惠2025｜Samsung 網上電腦節，最後兩日買 Galaxy Book5 Pro 送平板，買平板送耳機
電腦節人山人海排長龍？不想擠在人群中，又怕錯過好機會？Samsung 網上電腦節同樣精彩！購買 Galaxy Book5 Pro 直減 HK$1,800， 再送 Galaxy Tab A9 及電腦保護套。就算不買電腦，想直接入手一部高階平板的話，買 Galaxy Tab S10 Ultra 亦勁減 HK$2,600，再送真無線耳機，實行讓你足不出戶地享受電腦節精彩優惠。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Apple Watch Ultra 2 歷史低價，HK$5,080 上手最強智能錶
夏季 Amazon Prime Day 才結束不久，目前市面上認知度最高的智能錶 Apple Watch Ultra 2 又回到了歷史低價。現在你能以 US$650 的價格買到這款 Apple 旗艦手錶，換算過來大約是 HK$5,080，比本地購買要便宜千幾蚊呢！Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Google 向 180 多個國家推出 AI Mode，未來可以幫你直接訂檯、買門票
Google 將搜尋中的 AI Mode 擴展至 180 多個國家可使用，而美國的「Ultra」訂閱戶更可以用到 AI Agent 功能。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜AirPods Pro 2 近期好價，HK$1,210 體驗 Apple 旗艦真無線降噪耳機
對 AirPods 4 半開放式的設計還是不太習慣？Apple 的旗艦真無線耳機 AirPods Pro 2 目前在 Amazon 上有不錯價格，只要 US$169 即可入手。折合下來差不多是 HK$1,210，比本地行貨便宜幾百。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
TVB藝人陳嘉慧再做媽媽組四口之家 ：完成咗人生一個小目標三年抱兩
TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣佈再做媽媽，完成了三年抱兩的人生目標，恭喜晒！Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
中國據悉待簽波音空巴飛機大單 凸顯製造交付國產客機之難
【彭博】— 中國在汽車和高鐵等領域已經成功趕超西方工業技術。Bloomberg ・ 2 天前
江欣燕屢傳健康出問題 宣傳《俠醫》突中途離場 發福身形惹關注
現年58歲的藝人江欣燕（欣欣）早前傳出健康出現問題，她承認經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需長時間服藥來控制病情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吳忻熹末期乳癌抽細胞化驗 報告出爐嘆無奈：腫瘤大咗又好硬！
前港姐吳忻熹（前名吳文忻）3年前確診乳癌，去年復發惡化至第四期末期乳癌，細胞變異擴散至尾龍骨。她昨日（22日）在社交平台透露，早前抽細胞化驗，想不到兩間醫院竟然有兩個不同的報告，吳文忻今日再開直播談及病情。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
富士康據悉又從印度撤回更多中國員工
【彭博】— 蘋果裝配合作夥伴富士康已從位於印度的一家工廠撤回了約300名中國工程師。Bloomberg ・ 1 天前
關稅下為何美國通脹還未狂飆？經濟學家揭4大原因
儘管美國總統特朗普在今年對數十個美國貿易夥伴密集加徵一系列新關稅，但令許多經濟學家始料未及的是，美國各地的商品和服務價格至今仍保持相對穩定，尚未出現預期中的大漲情形。鉅亨網 ・ 1 天前
星光背後｜吳業坤自爆與日籍太太相識經過 相處數月決定結婚：無嘢係絕對
35歲的吳業坤（坤哥），2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。五年前由零開始學空手道的坤哥Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美國Cracker Barrel 餐廳改Logo為何激嬲「侵粉」？市值仲單日蒸發7億
美國連鎖餐廳 Cracker Barrel 更換經典 Logo，引發顧客反彈，股價單日急跌逾 7%，市值蒸發約 7 億港元，反映企業在懷舊顧客與新世代市場之間的兩難。Yahoo 地產 ・ 1 天前
渾水專欄│銀行吹哨風波 真相依舊迷霧重重（渾水）
招商銀行香港分行前員工 Toby Yuen 早前在社交媒體 Threads 「爆料」，自稱任職期間揭發銀行內部存在違規操作，隨即遭到報復性解僱，甚至不僅被招商銀行封殺，整個香港乃至國際銀行業也聯手排擠他。Yahoo財經專欄 ・ 9 小時前
鮑威爾暗示9月可減息 強調貨幣決策趨難
聯儲局主席鮑威爾在一次廣受關注的演說中，為9月減息開啟大門，然而他強調，前景相當不明朗，令貨幣政策的決定變得艱難。Yahoo財經 ・ 1 天前
泡泡瑪特 mini 版 Labubu 下周四發售 每個79元人民幣
剛染藍的泡泡瑪特(9992.HK)宣布,mini 版 Labubu 新品將於下周四(28日)晚上10時線上發售,線下發售時間為翌日即8月29日。單個盲盒售價為79元人民幣(下同)。infocast ・ 1 天前
美股日誌｜道指升逾800點今年首破頂 減息預期升温
美股顯著上升，三大指數在午市升幅超過1.5%，道瓊斯指數曾升逾900點，創即市新高，標普500指數勢終結5連跌勢。美國聯儲局主席鮑威爾表示就業市場下滑的風險可能大於通脹風險，暗示可以減息。Yahoo財經 ・ 1 天前
鮑威爾在傑克遜霍爾年會的發言被解讀為將減息一次 之後則不好說
【彭博】— 在一個意見分歧的聯儲局，主席鮑威爾周五為9月降息打開了大門後，推動減息的政策制定者似乎即將如願以償。Bloomberg ・ 1 天前
長者自助餐優惠｜灣仔六國酒店推長者自助餐限時47折！人均$399起任食葡式燒乳豬／鮑汁燴花膠／酥炸生蠔
想帶家中長輩食餐好？位於灣仔的六國酒店於8月18日下午3點在KKday推出期間限定自助餐優惠低至47折，當中更特設長者優惠，只要年滿60歲或以上折後只需$399就食到，除了可以歎盡一系列海鮮美食如波士頓龍蝦、鮑汁燴花膠、芝士蘑菇焗蟹蓋、鹹蛋黃金蝦、酥炸生蠔、薑蔥炒龍蝦鉗等之外，更可以無限暢飲汽水、果汁、啤酒、紅白酒及氣泡酒，cp值極高！想了解更多今次六國酒店長者自助餐優惠詳情？即看內文！Yahoo Food ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠｜尖沙咀喜來登酒店咖啡廳 人均$251起歎生蠔龍蝦/海膽手卷/炙燒三文魚壽司
海鮮控們注意了，尖沙咀香港喜來登酒店咖啡廳全新「東瀛海洋珍寶遊自助餐」開席了！肥美的生蠔、豐腴的麵包蟹、鮮美的雪蟹腳，還有迷你刺身飯等美味，一次吃遍海中最鮮美味，更有買一送一超值優惠，人均只是$251起！8月19日中午12點，大家快上Klook搶購，帶家人朋友享受日式美食。Yahoo Food ・ 1 天前