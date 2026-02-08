黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
Apple 擬開放 CarPlay 支援 ChatGPT、Claude 及 Gemini 第三方 AI 聊天機械人
想叫 AI 幫你控制車輛？當然還是不行。
若果大家駕車時用 CarPlay，但又覺得用 Siri 進行語音控制，實在不太智能的話（尤其是比較一眾中國品牌的電動車），期待 CarPlay 快些智能化的話，相信是時候了。根據 Bloomberg 報導， Apple 計劃為 CarPlay 引入 AI 功能，將允許第三方 AI 聊天機械人應用程式與 CarPlay 整合，這意味著 Claude、Gemini 和 ChatGPT 等 AI 服務快將可於車廂內使用。
CarPlay已支援第三方應用程式，但類型相當有限，所以各 AI 服務公司目前是無法開發 CarPlay 專用程式，駕駛時自然只能使用 Siri 進行語音控制。Apple 現打算於 CarPlay 中對第三方 AI 聊天機械人，也就是說駕駛者能夠以免提方式向 ChatGPT 等應用程式提問。雖然可以「用口」與 AI 聊天機械人交流，但無法透過 AI 去控制車輛或 iPhone 的系統功能。另外，這些第三方 AI應用程式將不支援透過喚醒詞（wake word）啟動，亦不會取代 Siri，因此用戶必須手動開啟應用程式，才能使用 AI 聊天機械人。當然開發者可設計在啟用 CarPlay 時就開啟 AI 聊天機械人的語音模式，令操作流程簡化。據報Apple 計劃在「未來幾個月內」支援第三方 AI 應用程式，雖然稍後時間 Apple 透過與 Google 深度合作強化 Siri，但支援其他 AI 聊天機械人，對於喜歡利用 AI 協助處理日常生活事項的人來說，應該會覺得滿意。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
OPPO Find X9 Ultra 官宣在即，五鏡系統，雙2億像素，專配 300mm 增距鏡
文章來源：Qooah.com OPPO 今年的重磅影像旗艦 Find X9 Ultra（型號 PMA110）已經通過工信部入網審核，將會推出標準版和衛星通信版本。 Find X9 Ultra 作為主打影像實力的旗艦機型，採用的雙2億像素五鏡配置，分別為2億像素超大底主鏡、2億像素潛望中焦鏡頭、5000萬像素潛望超長焦鏡頭、5000萬像素超廣角鏡頭和丹霞原彩鏡頭。 對比上一代，中焦鏡頭的像素提升至2億。5000萬像素超長焦鏡頭最高可實現10倍光學變焦，優秀的長焦拍攝能力獲得了「機圈望遠鏡」的稱號。 為了進一步提升焦段，OPPO 為 Find X9 Ultra 設計了專屬的 300mm 焦距增距鏡。設備在配備強悍影像配置和可外掛增距鏡的情況下，機身厚度仍然控制在合理的範圍。 規格方面，Find X9 Ultra 採用 2K 解像度屏幕，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，性能也是旗艦級水準。 此前 OPPO 相關負責人周意保表示，Find X9 Ultra 的研發代號為「燈塔」，代表以成為手機影像領域的標桿產品為目標。 OPPO Reno 15 Pro Max 評
中國最新 YJ-15 反艦導彈或已正式服役於海軍艦載機
一張照片在網上曝光，顯示一架中國人民解放軍海軍的艦載戰鬥機攜帶兩枚最新的 YJ-15 反艦導彈。更重要的是，這些導彈似乎是以實際作戰配置出現，而非遊行展示模型。如果這張照片的真實性得到證實，這強烈暗示 YJ-15 現在已經進入現役，而不僅僅是原型機。這也意味著這款導彈已經整合進艦載機中，讓中國能夠從空中對遠距離的艦船發動攻擊。 這張新圖片填補了之前的空白，因為目前尚不清楚這款新導彈的具體角色。Y...
大廈管理投訴增 麥美娟：將修例改革樓宇管理
民政總署過去5年共接獲約1630宗有關大廈管理的投訴。民政及青年事務局長麥美娟今日(8日)出席電台節目時表示，投訴數字有上升，主要因為市民對大廈管理的認知及關心多了，亦知道投訴有門。她續指，民政事務總署以往在編制上主要擔當支援角色，處理投訴時最大的困難是法例上可以行使的權力不多，局方明日(9日)會在立法會提出進一步修訂《建築物管理條例》，深化改革樓宇管理工作，包括修改主管當局的權力，以及改革法團會議、業主授權票制度及大型維修工程項目採購的程序等。
過渡總統委員會卸任 總理費艾梅主導海地未來
（法新社太子港7日電） 海地過渡總統委員會今天卸任，把政權交給美國支持的總理費艾梅。考慮到海地政局動盪，過渡總統委員會（Transitional Presidential Council）今天在嚴密維安下，將權力移交給54歲總理兼企業家費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）。
「雅盈峰」即日連沽兩伙 首推高層四房戶 下周二招標發售
由盈科地產(0432.HK)及資本策略地產(0497.HK)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「CENTRAL RESIDENCE BY THE PARK 雅盈峰」今日宣佈招標售出18樓 A 單位及20樓 A 單位,均為三房一套連工作間間隔,實用面積1029平方呎,成交價分別為4393.83萬港元及4507.2萬港 元,呎價4.27萬港元及4.38萬港元。
區議員周潔莹違例泊車 麥美娟：議員要謹言慎行 符合公眾期望
【Now新聞台】工聯會葵青區議員周潔莹懷疑違例泊車阻礙消防通道。民政及青年事務局局長麥美娟表示，民政專員已嚴正提醒區議員要謹言慎行，行為舉止必須符合公眾對區議員的期望。民政及青年事務局局長麥美娟：「我們葵青民政專員，作為區議會主席亦都不單止口頭，亦都發信嚴正提醒有關區議員，大家行為舉止一定要符合公眾對區議員的期望。事實上這個也是在今屆區議會成立之初，為何我們要設立履職監察機制等，我們都是希望令我們的區議員在他們盡責履職之餘，更加要清楚社會大眾對區議員的期望。」另外，市建局改以支票方式，直接向宏福苑業主發放「樓宇更新大行動2.0」全額資助。民政及青年事務局局長麥美娟表示已聯絡400多戶業主，宏福苑管理人合安管理會協助派發支票，亦會在過渡性房屋等多居民入住的地方設立服務站，方便業主領取支票。 #要聞
渣打藝趣嘉年華「夜光巡遊」 巨型燈籠偶巡遊銅鑼灣 市民近距離觀賞本地藝術家工藝｜圖輯｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】渣打藝趣嘉年華今（7 日）在銅鑼灣利園區舉行，重頭戲為晚上8時「夜光巡遊」，展出由本地藝術家精心製作的21件藝術作品，包括《木偶奇遇記》主角皮諾丘、老木匠、狐狸、大鯨魚等巨型燈籠偶將栩栩如生地與觀眾見面。
蘋果CarPlay迎來戰略轉變 計畫開放第三方語音AI助手
【彭博】— 根據知情人士透露，蘋果公司正準備允許其他公司的語音控制人工智能應用程式在CarPlay車載中使用，此舉將使用戶首次能夠通過其車載界面向人工智能聊天機器人提問。
美國公司將為海軍陸戰隊提供新型兩棲作戰車輛
位於維吉尼亞州的一家公司即將向美國海軍陸戰隊交付數十輛兩棲戰鬥車輛（ACVs）。BAE 系統公司將提供 ACV-30 兩棲戰鬥車輛，這些車輛增強了對敵目標的火力和遠程作戰能力。該系列車輛旨在提升機動性、生存能力和適應性，特別是在兩棲作戰環境中。 這項最新的合約使 BAE 系統公司能夠繼續提供尖端的防禦解決方案，以支持任務的成功。該公司已獲得 1.95 億美元的合約，用於生產額外的兩棲戰鬥車輛（A...
豪華版關西樂享周遊券74折優惠｜$799包日本環球影城1日券／園區餐飲購物券＋免費飲品
「豪華版關西樂享周遊券」是專為到關西自由行的遊客而設，結合交通票券、人氣景點與特色體驗，一張就能滿足多種需求，讓你輕鬆玩遍整個關西！如果有計劃到大阪日本環球影城（USJ）遊玩，Yahoo Travel推介於KKday購買「豪華版關西樂享周遊券」，現正享有74折優惠，原價$1,078，折後只需$799，周遊券可以選擇換領日本環球影城1日券、餐飲購物券及免費飲品等。除了USJ的設施外，周遊券亦可靈活搭配JR關西周遊券與京都觀光巴士，一個價錢就能自由安排心水行程！
韓國科研團隊研發新型噴霧 即時止血技術助力緊急醫療
來自韓國科學技術院 (KAIST) 的科學家們近期開發出一種新型噴霧，能夠瞬間止住嚴重出血。這種噴霧對於緊急醫療處理可能具有革命性意義，特別是在患者面臨大量失血的情況下，例如戰場上的傷患。根據團隊的說法，這種新噴霧能在不到一秒的時間內與血液反應，將血液轉變為柔軟的橡膠狀凝膠。這不僅能物理性地封住傷口，還能加速自然的凝血過程。 與傳統的野外醫療方法相比，這種新型噴霧的優勢在於其快速性，並且不需要對...
HONOR葵芳體驗店開幕 驚喜搶購週即日啟動 多款人氣智能產品低至1折入手！
HONOR 繼上月進駐屯門後，品牌今日宣佈正式在葵芳新都會廣場開設本地第五間體驗店 。為了慶祝新店落成，官方特別由即日起至2月13日期間，於葵芳店推出「超值搶購週」活動，讓用家能以低至1折的驚喜價錢入手各類智能電子產品 。
馬斯克再對38.5兆國債發警告：若無AI和機器人技術 美國1000%會走向破產
特斯拉執行長馬斯克日前再次對美國的龐大國債發出嚴厲警告，並稱若沒有 AI 和機器人技術，美國肯定會破產。
佩特拉古城水利系統新發現：380 英尺長的鉛管揭示更多工程智慧
最近一項對著名古城佩特拉（Petra）中的艾因巴克（Ain Barq）引水道的調查顯示，其水資源管理系統的複雜程度超出了最初的理解。根據最新發佈於《Levant》的研究，考古學家報告發現了九條管道，其中一條長達 380 英尺（約 116 公尺）的鉛管十分罕見。這些發現為這座城市的發展提供了新的視角，彰顯了其先進的工程技術和水資源供應，呼應了“水是生命之源”的古老格言，因為這座城市在乾旱的環境中成功...
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
日本眾院大選牽動亞太！WSJ：高市早苗勝出恐向中國釋放關鍵訊號
針對今日（8 日）進行投開票的日本眾議院選舉，美國《華爾街日報》（WSJ）日前分析指出，作為全球第三大經濟體與亞洲重要戰略角色，日本選舉結果不僅牽動國內政局，也對美國與整個亞太地區的局勢具有關鍵影響。
南韓 Bithumb 誤送440億美元比特幣 客戶即沽推冧比特幣
南韓加密貨幣交易所 Bithumb 員工擺烏龍,向695名用戶送錯比特幣。該公司原計劃向用戶每人發放最少2000韓圜(約10.7港元),卻誤選為2000枚比特幣,最終合共送出62萬枚比特幣,約值440億美元(約3432億港元)。綜合報道指,約240用戶收到「意外之財」後隨即沽貨,在 Bithumb 平台交易圖表顯示,比特幣短短數分鐘內已急瀉10-22%,上周五晚間更一度暴瀉約17%,每枚跌至約8110萬韓圜(約5.5-6萬美元),隨後逐步回升,最新報1.027億韓圜,升1.1%。Bithumb 在誤發比特幣後的35分鐘內,已限制用戶的交易和提現。其後就事件道歉,表示已追回99.7%送出的比特幣,約61.82萬個比特幣,然後再追回用戶出售的1788個比特幣中的93%,至今仍有125個比特幣仍未追回。事件亦引起當地監管當局關注。南韓金融監督院(FSS)於星期六(7日)召開緊急會議。監管單位表示將嚴密關注追回進度,若發現任何違法行為將啟動正式調查。Bithumb 發表聲明強調這次事件不是黑客攻擊,與安全漏洞亦無關,是員工在獎勵用戶支付單位中,誤將「韓圜」輸入為「比特幣」。行政總裁 Lee J
日本大選：高市早苗的政治豪賭結果即將揭曉
Reuters 日本將於周日（2月8日）再次舉行眾議院大選，這是短短兩年內的第二次全國性選舉。這場突如其來的提前投票，讓執政黨、在野黨以及許多選民都措手不及。 日本首位女性首相高市早苗（Sanae Takaichi）正以她個人的高人氣押注在這場選舉，希望能成功做到前任未能做到的事：為長期執政卻深陷民怨的自由民主黨（LDP，自民黨）爭取到明確的民意授權。 這是一場政治豪賭——因為她的前任石破茂也曾這麼做，卻慘敗收場。 ...
太古城59歲婦人墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因
英超 ｜曼城反Cup利物浦 成也蘇保敗也蘇保
英超過去8季冠軍，不是曼城便是利物浦，雖然今年兩隊都不在榜首位置，但曼城不想被榜首的阿仙奴拉開太遠，紅軍則繼續力爭來季歐聯的參賽資格，因此這場絕對是本周的焦點賽事。