獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
Apple 收購以色列 AI 初創 Q.ai：傳作價近 20 億美元，史上第二大交易！「無聲講嘢」黑科技或強化 AirPods 同 Vision Pro
Q.ai 主打辨識耳語同嘈雜環境增強音效，交易規模或成 Apple 歷來第二大收購。
Apple 今日確認已收購以色列初創公司 Q.ai，並透露對方一直研究以機器學習改善音訊體驗，例如令裝置理解耳語式說話，以及喺困難環境中提升音效表現等。「Q.ai 係一家率先透過創新方法使用圖像同機器學歷嘅出色公司。」Apple 硬體技術高級副總裁 Johny Srouji 喺聲明中如此寫道。
Apple 史上第二大交易
Apple 未有披露交易條款，但路透引述消息指估值約 16 億美元。而金融時報則報導交易接近 20 億美元，若屬實將成為 Apple 歷來第二大收購，僅次於 2014 年以 30 億美元收購 Beats。
Q.ai 旗下約 100 名員工，包括 CEO Aviad Maizels 同兩位共同創辦人 Yonatan Wexler、Avi Barliya，都將會加入 Apple。
技術想像：耳語識別 +「面部皮膚微動」或指向新一代穿戴裝置
Q.ai 去年提交嘅專利申請提到可利用「面部皮膚微動」去偵測用家「含住講」或細聲講出嘅字句，並可用於辨識個人、評估情緒、心率同呼吸率等指標。相關專利顯示技術可能用喺耳機或眼鏡，令用家可以用「唔出聲」方式同裝置溝通。
報道同時指出，Apple 近年已將更多 AI 功能放入 AirPods，例如加入即時翻譯相關能力。同時 Q.ai 嘅音訊同面部肌肉活動偵測技術，亦可能有助強化 Vision Pro 等頭戴式裝置嘅互動體驗。
