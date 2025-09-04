Apple 放棄收購 Perplexity？聯姻 Google Gemini，或於明年推出「世界知識解答」

Apple 的 AI 戰略似乎又有了新的變化！據彭博 Mark Gurman 報導，這家巨擘如今似乎已打算放棄收購 Perplexity，未來可能轉向 Google 以對方的 Gemini AI 來驅動 Siri 及新的搜尋工具「世界知識解答」（World Knowledge Answers）。該工具預計於 2026 年推出，將被全面整合入新版 Siri、Safari 和 Spotlight 介面。

在此之前，Perplexity 一度被認為會是 Apple Intelligence 的最終答案。但隨著 Google 與 Apple 的預設搜尋引擎交易不再面臨壟斷監管壓力，雙方進一步合作的障礙便被掃除。不過據稱除 Gemini 以外，Apple 仍在同時測試 OpenAI、Anthropic 和自家的模型，最後會是哪個方案勝出目前尚不可知。

Apple 最初於 WWDC 2024 公布了升級 Siri 的計畫，它原訂於 iOS 18 周期推出，但因開發不力最終變為無限期延後。這次跳票給 Apple 招來大量負評，也直接導致 iOS 26 的核心追求變成了「更低故障率」。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk