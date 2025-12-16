Apple 新款 AirTag、升級版 HomePod mini 及搭載 A19 芯片的 iPad 於 2026 年前後將發佈

根據最新消息，Apple 正在開發一系列新產品，包括升級版的 AirTag、HomePod mini、搭載 A19 晶片的 iPad 和基於 M4 的 iPad Air。最近，出現了一份新泄漏的資料，透露了預計將於 2026 年及以後推出的 Apple 產品和功能。據 MacRumors 報導，他們獲得了一份在早期 iOS 26 測試版中發現的「未發佈設備和功能」名單。

這份詳細名單提到多款即將推出的 Apple 設備、晶片組及內部代號。根據名單，Apple 可能會在明年推出 AirTag 2、Studio Display 2 和幾款智能家居設備，包括全新的 Apple TV、桌面機器人及 HomePod mini 2。此外，名單還提到傳聞中的 iPad 12，配備 A19 晶片，M4 驅動的 iPad Air，以及即將推出的 iPhone 型號，如 iPhone 17e、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 和可摺疊的 iPhone。

名單中還提及了 iPhone Air 2，儘管該代號出現在 Apple 據報導之前已決定推遲 Air 的後繼產品的軟件版本中。接下來，名單提到多款 Mac 和可穿戴設備，包括搭載 A18 Pro 晶片的經濟型 MacBook、M5 Pro/Max 的 MacBook Pro 及 M6 Pro/Max 的 MacBook Pro。

此外，還有搭載 M5 晶片的 MacBook Air、Mac Studio 和 Mac mini。至於可穿戴設備，名單中提到 Vision Air 頭戴裝置、幾款 AR 眼鏡、更便宜的 Vision Pro、Apple Watch Series 12 和 Watch Ultra 4。最後，這份名單還包括即將推出的 Apple SoC 代號，如 U3、M5 Pro/Max/Ultra、M6、A20/A20 Pro 和 S11。

